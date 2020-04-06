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Минздрав будет информировать украинцев о заболеваемости COVID-19 один раз в сутки

6 апреля, 22:10

Елена Вус

По состоянию на 6 апреля в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Обнародование данных о заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Обращаем внимание, что обнародование данных о заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30. Спасибо, что следите за ситуацией", – говорится в сообщении.

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По состоянию на 6 апреля в Украине официально подтверждено 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи и власти настоятельно призывают украинцев без крайней необходимости не выходить из дома, а если и пришлось выйти (например, в аптеку или супермаркет), то носить маску и не подходить к другим людям ближе чем на 2 метра.

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Напомним, что с 6 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения для населения. В частности, передвигаться можно не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и походов на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Кроме того, Кабинет министров решил ограничить число пунктов пропуска через границу Украины, оставив лишь 19 из них.

А для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери открыла "Всеукраинская школа онлайн".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смертность Украина заражение МОЗ коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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