За сутки коронавирусом в ВСУ заразилось больше полсотни военных

В рядах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки, 21 августа, было обнаружено 59 новых случаев заболевания COVID-19.

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Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, в больницы были доставлены 12 заболевших, их состояние оценивают, как удовлетворительное.

На домашнее лечение под наблюдением медицинской службы отправили 47 человек: в Киевской области – 16 военнослужащих и 3 работника ВСУ, во Львовской области – 11 военнослужащих и 4 работника, в Одесской области – 3 военнослужащих, в Ровенской области – 3 военнослужащих, в Ивано-Франковской области – 4 работника, в Житомирской области – 2 работника и в Полтавской – 1 работник ВСУ.

Всего по состоянию на утро 22 августа в Вооруженных силах COVID-19 болеет 545 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 873 человека, шесть человек умерли.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Между тем, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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