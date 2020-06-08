За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 32 детей

Всего с начала эпидемии в стране заболели почти 2 тысячи детей

За предыдущие сутки в Украине обнаружили почти на 20 меньше новых случая инфицирования коронавирусом, чем днем ранее, сообщил в ходе онлайн-брифинга Министерства здравоохранения глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, 7 июня было зарегистрировано 463 пациентов с COVID-19, из которых 32 ребенка и 51 медработника. При этом 92 человека были госпитализированы.

В разбивке по областям больше всего новых заразивших обнаружено в Киеве (72), Закарпатской (64), Черновицкой (59) и Львовской областях (41).

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Таким образом, в совокупности в стране насчитывается 27 462 заразившихся человека, включая 1 964 детей и 5 109 медработников.

Кроме того, с начала эпидемии в Украине от коронавируса скончались 797, а выздоровели 12 195 человек. Из них 9 и 141 за последние сутки соответственно

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Также за минувшие сутки было сделано 7 647 лабораторных тестов на коронавирус, из них 6 569 – это ПЦР (полимеразная цепочная реакция), а 1 078 – это ИФА (иммуноферментный анализ).

Стоит отметить, что до этого в Украине несколько дней фиксировали рост числа новых заболевших, что в Минздраве объяснили частыми случаями игнорирования гражданами рекомендаций по соблюдению карантинных мероприятий, в том числе при пользовании общественным транспортом.

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Напомним, ранее Степанов рассказал о первых результатах тестов украинцев на наличие иммунитета к коронавирусу. Так, только у 1 624 человек из 40,6 тысяч тех, кому сделали ИФА, обнаружили антитела к SARS-CoV-2.

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