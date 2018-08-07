За сутки в Украине утонул 21 человек, в том числе пятеро детей

С начала года на воде погибли 808 украинцев, среди которых 84 ребенка

За минувшие сутки, 6 августа, на украинских водоемах погиб 21 человек, и среди них пятеро детей. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Так, в селе Бродовское Ровенской области во время купания на реке Горынь утонули две сестры 12 и 13 лет. Тело одной из них подняли на поверхность местные жители, а через несколько часов водолазы нашли и вторую девочку.

"В этот же день воды Горыни унесли еще одну детскую жизнь. В соседнем селе Антоновка утонул мальчик 2003 года рождения", – добавляют спасатели.

Кроме того, в Хмельницкой области на пруду между селами Улашановка и Волица Славутского района водолазы нашли тело погибшего мальчика 2005 года рождения, который утонул во время купания без присмотра взрослых.

Еще три несчастных случая зафиксированы в Кировоградской области, по два — в Киеве, Винницкой и Полтавской областях.

"В целом с начала года на водоемах страны уже утонуло 808 человек, из которых 84 ребенка", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности, в частности, купание в не оборудованных местах и купание в нетрезвом состоянии.

А несчастные случаи с участием детей происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют малышей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

В ведомстве призывают не забывать об элементарных правилах безопасности на воде:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

- не заплывайте далеко;

- никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

- температура воды должна быть не ниже +17 °С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с трех-пяти минут;

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним, ранее мы писали о том, как на одном из пляжей Бердянска, прыгнув с дамбы, погиб 17-летний юноша. Парень погиб на месте, сломав шею. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

А в Днепре утонул молодой парень, который накануне гибели с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена.