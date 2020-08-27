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За сутки в ВСУ подтвердили почти полсотни новых случаев коронавируса

27 августа, 13:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

В больницы попали восемь военных, остальные находятся на домашнем лечении

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 26 августа, подтвердили 47 новых случаев коронавируса.

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Как сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ, восемь человек были госпитализированы, остальные находятся на домашнем лечении под присмотром медиков.

Так, в Киевской области под наблюдением медиков находится 15 военнослужащих и два работника ВСУ, во Львовской области – 13 военнослужащих и два работника, в Черниговской – один военный, в Одесской – трое военнослужащих, в Черновицкой, Харьковской и Винницкой области – по одному один работнику ВСУ.

Состояние их здоровья – удовлетворительное, все получают необходимое лечение. При этом по состоянию на утро 27 августа в рядах ВСУ болеют 604 человека.

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Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину "мобилизоваться" для предотвращения второй волны коронавируса. Предлагается ужесточить контроль за соблюдением карантина и усилить режим на границе с оккупированным Крымом.

Также напомним, что коронавирусная инфекция унесла жизнь сотрудницы Вооруженных сил Украины. Это была шестая смерть от COVID-19 среди украинских военнослужащих.

Между тем, ряд областных центров бунтует против усиления карантина, подробности в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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военные ВСУ коронавирус

Источник: Сегодня

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