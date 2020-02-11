За табаком – после вуза или армии: почему в Украине сигареты купят лишь те, кто старше 21 года

Если человек не закурил до 21 года, то вряд ли закурит в старшем возрасте

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Сигарет больше не будет на украинских прилавках. А купить их смогут только те, кто достиг 21 года. Ограничения затронут и электронные сигареты. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде. Как закон повлияет на украинцев, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Сигареты не продадут, если нет 21 года. Более того, в законопроекте предлагают внести такое ограничение и на продажу пива и других алкогольных напитков.

"Самый известный пример – США, где работает такое ограничение. И если человек не закурил до 21 года, то он вряд ли уже закурит в старшем возрасте. На этом этапе очень важно предупредить раннее начало курения", – поясняет Константин Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины.

Кроме Штатов такое же ограничение существует в Казахстане, Египте, Индонезии, Камеруне, Микронезии и Фиджи.

В 21 год человек продолжает учиться в вузе и осваивать профессиональные навыки, говорит Отто Стойка, кандидат медицинских наук. Когда никотин попадает в мозг, он мешает нормальному обращению нейрогормонов и истощает их выработку. Поэтому чем раньше человек начинает курить или пить, тем вероятней, что у него появится зависимость, интеллектуальные и эмоциональные нарушения.

"Люди, которые употребляют эти вещества, становятся раздражительными, эмоционально неуравновешенными – это мешает обучаться и входить во взрослую жизнь, обедняет эмоциональную сферу и потребность в познании", – поясняет врач.

Ранее сообщалось, что, по новому закону, украинцам запретят курить на балконах .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Сигареты исчезнут с прилавков и уйдут "в подполье": в Раде готовят новый законопроект" .

Как рассказывали ранее новости "Сегодня", ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают 85 000 человек. Подробности – в сюжете.

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