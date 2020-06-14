За время карантина в Украине выписали штрафов на 4,5 млн гривен

За время карантина в Украине правоохранители составили более 12,5 тысяч административных протоколов за нарушения требований безопасности. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, говорится в сообщении Офиса Президента.

Клименко добавил, что суды вынесли решение по штрафам на 4,5 миллиона гривен.

Стоит отметить, что за нарушение противоэпидемических мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Размер штрафа составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. Для чиновников – от 34 до 170 тысяч гривен.

Реклама В тренде Болезнь Елены Зеленской и новое деление Украины: главные события недели

Однако пока что заплатили штраф всего 265 человек. Это при условии, что во всех решениях суда была минимальная сумма штрафа в 17 тысяч гривен. Учитывая, что штрафовали и на 34 тысячи гривен, то их окажется еще меньше. Поэтому это лишь 2,12% из всех, на кого составили админпротоколы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернигов намекнул, что ему таки выписали штраф за то, что выпил кофе в одном из заведений Хмельницкого в нарушение карантина. А в полиции подтвердили, что на него составлен протокол.

В момент визита чиновников заведениям общественного питания еще не разрешили принимать посетителей в помещении, а только на летних площадках. Также в кафе и ресторанах разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было намного больше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама