За выдворение Саакашвили объявили подозрения бывшим пограничникам

За превышение полномочий им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы

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Бывших начальников двух подразделений пограничной службы Украины подозревают в превышении полномочий при задержании и депортации политика Михаила Саакашвили в Польшудва года назад.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в связи с этим экс-руководителям департамента оперативной деятельности администрации и отдельного отдела администрации Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в нарушении ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст . 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", – отметили в ГБР.

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Руководит досудебным расследованием Офис генерального прокурора, а оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины.

Напомним, речь идет о случившемся два года назад. 12 февраля 2018 года стало известно о задержании в центре Киева экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили людьми в военной форме. Позже в его партии "Движение новых сил" сообщили о депортации политика в Польшу. Польские пограничники подтвердили, что бывшего президента Грузии приняли на территории страны.

В декабре прошлого года Саакашвили обжаловал в суде законность его выдворения в Польшу, и Верховный суд признал эту реадмиссию законной.

В мае прошлого года, перед парламентскими выборами, стало известно о возвращении Михаила Саакашвили. Его партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" была зарегистрирована для участия в гонке в Верховную Раду, но не прошла.

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