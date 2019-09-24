За выходные Украина побила рекорд смертности в ДТП

За последние дни в Украине в двух масштабных авариях с автобусами погибло 18 человек. В общем, прошедшие выходные побили печальный рекорд по количеству ДТП – в них погибли 49 человек и 160 получили травмы.

Всего с начала года на отечественных дорогах с жизнью попрощались почти две тысячи человек, а получили увечья – в десять раз больше. Также Украина входит в десятку стран с наибольшим показателем смертности в ДТП. Сейчас это 9 человек в год на 100 тысяч граждан. Для сравнения, в Швеции, Великобритании и Нидерландах этот показатель составляет лишь три человека.

Напомним, 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами ДТП стали девять человек, еще десять – госпитализировали.

А 21 сентября в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка, полная пассажиров. Погибли девять человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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