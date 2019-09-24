Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

За выходные Украина побила рекорд смертности в ДТП

24 сентября, 15:21

В авариях погибли 49 человек, еще 160 – получили травмы

За последние дни в Украине в двух масштабных авариях с автобусами погибло 18 человек. В общем, прошедшие выходные побили печальный рекорд по количеству ДТП – в них погибли 49 человек и 160 получили травмы.

Всего с начала года на отечественных дорогах с жизнью попрощались почти две тысячи человек, а получили увечья – в десять раз больше. Также Украина входит в десятку стран с наибольшим показателем смертности в ДТП. Сейчас это 9 человек в год на 100 тысяч граждан. Для сравнения, в Швеции, Великобритании и Нидерландах этот показатель составляет лишь три человека.

Напомним, 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами ДТП стали девять человек, еще десять – госпитализировали. 

А 21 сентября в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка, полная пассажиров. Погибли девять человек. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП статистика смертность Украина

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодает
В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодаетУкраина
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цель
Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цельЭкономика
Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марок
Украинцы стали активнее покупать бюджетные автомобили: ТОП-5 марокАвто
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по ДонбассуПолитика
Курс на 24: эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогноз
Курс на 24: эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогнозФинансы

Новости партнеров

Loading...