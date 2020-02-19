За январь-2020 в Украине на дорогах стало меньше аварий, но больше погибших и раненых

На протяжении января 2020 года на дорогах Украины произошло 11 836 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 271 человек.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с январем 2019 года показатели аварийности на дорогах несколько снизились.

В частности, общее количество ДТП снизилось на 5% (в прошлом году за первый месяц было зафиксировано 12 455 аварий).

В дорожных происшествиях пострадал 2391 человек (в 2019 году – 1825), что на 31% больше. Также серьезно выросло и число жертв автокатастроф – если в январе 2019-го на дорогах погибли 186 человек, то в 2020-м – 271, на 45,7% больше.

Стоит напомнить, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 аварий, в которых погибли 3454 человека.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram