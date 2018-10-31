За задержку зарплат в Украине хотят ввести штрафы

Украинских работодателей хотят жестче наказывать за задержку выплат заработной платы. Минсоцполитики подготовило законопроект, по которому, если задержка составит более 15 дней, будет включаться "счетчик" в виде пени. Пока документ опубликован для всеобщего обсуждения. Впрочем, финаналитики говорят, что, даже если закон о пене примут, это мало поможет самим работникам.

Предложения и реалии

По информации Директората норм и соцстандартов достойного труда министерства, главных новшеств в законопроекте три. Первое — работник, которому на 15 дней задержали зарплату или аванс, имеет право не ходить на работу, письменно уведомив об этом работодателя за два дня до демарша. Законно уволить работника за прогул в этом случае не могут, более того, обязаны оплатить каждый день отсутствия в размере 2/3 его средней зарплаты. Второе — спустя 15 дней за каждый день просрочки на начисленную, но не выплаченную зарплату насчитывается пеня в размере учетной ставки Нацбанка (18% годовых). То есть при задержке минзарплаты на месяц минимальный заработок в 3723 грн увеличится на 27 грн. Третье — при банкротстве предприятия работнику обязаны дополнительно выплатить три его зарплаты. Разработчики законопроекта уверены, что предложенные меры усилят конституционные права работников на своевременное и полное получение зарплаты. Если его примут в этом году, то вступит в силу с 1 января 2020 года.

Сейчас за просрочку выплаты заработанного закон тоже предусматривает серьезные санкции к работодателю: от штрафов в размере 1—3 минзарплат до уголовной ответственности — можно угодить в тюрьму на два года. Но, по словам юриста Владимира Столитнего, эти нормы работают плохо, так как работнику нужно подавать в суд, чтобы работодателя оштрафовали или завели на него уголовное производство.

"Такие уголовные дела имеют слабую судебную перспективу, ибо сложно доказать умысел, то есть что зарплату задержали сознательно, особенно если на счету фирмы нет денег. То есть в свое время депутаты приняли заведомо не работающую норму, — говорит Столитний. — Поэтому если уж работники судятся, то обычно за свои кровные, а не с целью наказать хозяина. А новая норма, если ее утвердят депутаты, станет работать автоматически".

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Перспективы

В комитете ВР по вопросам соцполитики нам ответили, что законопроект социально направленный, но о перспективе его принятия можно говорить, когда документ попадет в парламент. Эксперты ожидают, что закон примут еще до выборов, так как он защищает наемных работников, которых у нас почти 80% из тех, кто трудится, а не направлен на пользу бизнесу или госструктурам.

"Но эффект для работников будет незначительный, так как, во-первых, сумма пени небольшая, во-вторых, если бизнес идет плохо и денег у фирмы на счету нет, то от дополнительных санкций к работодателю они вряд ли появятся, — анализирует президент "Украналитцентра" Александр Охрименко. — Да и мало кто из работников станет при задержке зарплаты конфликтовать с "начальством", демонстративно не выходя на работу, ибо понимает, что возможны ответные меры".

Столитний, наоборот, уверен, что получение права не работать, пока не уплатят, станет серьезным рычагом давления на работодателя. Но только при условии, если забастует весь цех или отдел, а не одиночки.

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Долги: не выплачено почти 3 млрд гривен

Проблема задолженности по зарплатам в Украине серьезная — по данным Госстата, за сентябрь 2018 г. долги увеличилась на 6,5%, достигнув 2,889 млрд грн. Всего с начала года накоплено 521 млн грн долгов (+22%). Долги увеличились за счет экономически активных предприятий, а вот у экономически неактивных фирм и у предприятий-банкротов долги уменьшились за счет продажи их имущества и постепенной выплаты зарплаты уволенным работникам. Львиная доля недоимки приходится на промышленность — 2,269 млрд грн (78,5%), а лучше всего платят в отельном бизнесе и общепите — там долгов всего на 2 млн грн (0,7%). По регионам самый больший рост задолженности в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (43,7%) и Волынской (34,9%) областях. В пяти регионах долги за 9 месяцев уменьшились — это Ровенская (на 9,1%), Житомирская (8,7%), Винницкая (2%), Запорожская (0,6%) и Черкасская (0,2%) области. При этом, несмотря на увеличение долгов, средняя зарплата по Украине продолжает расти. С начала года номинальные (без учета инфляции, составившей за январь-сентябрь 5,6%) заработки увеличились на 1331 грн, или на 17,2%, превысив 9000 грн (9042 грн/мес.). А вот темпы роста реальной зарплаты, то есть с учетом инфляции, по сравнению с январем почти не изменились — всего на +0,6%. Самые высокие зарплаты в финансовой сфере — 15 956 тыс. грн, самые низкие в медицине — 5730 грн.