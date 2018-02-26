Забастовка в медуниверситете Богомольца: Минздрав призывает не срывать учебный процесс
В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора
Минздрав Украины после объявления бессрочной забастовки Национальным медуниверситетом имени Богомольца призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса.
Об этом говорится в заявлении министерства на странице в Facebook.
"К представителям Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля так называемую "бессрочную всеуниверситетскую забастовку", – сообщает Минздрав.
"Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Минздравом выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс", – отмечают в министерстве.
"Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", – говорится в заявлении.
"Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Крок 3 для врачей-интернов", – подчеркивают в Минздраве.
"Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия обрабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненный ректор систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение", – говорится в заявлении.
Как известно, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.
Ранее Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову на две недели из-за срыва сдачи студентами-третьекурсниками лицензионного интегрированного экзамена.
Напомним, 19 февраля руководство НМУ имени А.А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину – на время расследования ситуации с пропавшей студенткой Мукаддас Насырлаевой.
Ранее мы писали, что НМУ им. Богомольца отчислил пропавшую студентку Мукаддас Насырлаеву "задним числом".
Как сообщалось, прокуратура открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства 18-летней гражданки Туркменистана.
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