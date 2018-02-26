Забастовка в медуниверситете Богомольца: Минздрав призывает не срывать учебный процесс

В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и "незаконном" отстранении ректора

Минздрав Украины после объявления бессрочной забастовки Национальным медуниверситетом имени Богомольца призывает не поддаваться на провокации и не допустить срыва учебного процесса.

Об этом говорится в заявлении министерства на странице в Facebook.

"К представителям Минздрава обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать 26 февраля так называемую "бессрочную всеуниверситетскую забастовку", – сообщает Минздрав.

"Также распространяется заведомо ложная информация о блокировании Минздравом выплаты стипендий и зарплат в НМУ. Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс", – отмечают в министерстве.

"Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", – говорится в заявлении.

"Подчеркиваем необходимость продолжения обучения и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться Крок 3 для врачей-интернов", – подчеркивают в Минздраве.

"Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия обрабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненный ректор систематически не является на заседания комиссии, несмотря на приглашение", – говорится в заявлении.

Как известно, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

Ранее Министерство здравоохранения Украины отстранило ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову на две недели из-за срыва сдачи студентами-третьекурсниками лицензионного интегрированного экзамена.

Напомним, 19 февраля руководство НМУ имени А.А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину – на время расследования ситуации с пропавшей студенткой Мукаддас Насырлаевой.

Ранее мы писали, что НМУ им. Богомольца отчислил пропавшую студентку Мукаддас Насырлаеву "задним числом".

Как сообщалось, прокуратура открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства 18-летней гражданки Туркменистана.