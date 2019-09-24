Забыл карточку – плати лицом: в Украине запустили новый способ оплаты в магазинах

Революционную технологию «ПриватБанк» реализовал в партнерстве с Visa. А проект Mastercard поможет идентифицировать клиента по жестам и мимике

Фото: bruce mars. Pexels.

Каким будут платежные системы в будущем? Этим вопросом задаются не только футуристы, но и работники сферы fintech. Поэтому сегодня не только с каждым днем совершенствуются уже существующие технологии, но и время от времени появляются совершенно новые, прорывные. Одну такую "технологию будущего" в сентябре представили крупнейший украинский банк "Приват" и компания Visa. Она получила название FacePay.

"FacePay – это технология биометрической оплаты, благодаря которой вы сможете оплачивать покупки в магазинах, просто фотографируясь на специальный планшет", - рассказывает руководитель e-commerce проектов "ПриватБанка" Кристина Кармазина.

Таким образом, фраза "торговать лицом" уже совсем скоро может наполниться совершенно новым, современным смыслом. Показал на кассе в магазине лицо – и с твоего банковского счета снимется оплата без всяких карточек и даже электронных "кошельков".

Как платить "лицом"

Недавно "ПриватБанк" обновил мобильное приложение "Приват24", и в этом приложении уже появилась кнопка "FacePay". Активировать ее можно в настройках аккаунта.

Чтобы активировать функцию FacePay, нужно сфотографироваться анфас и дважды – в полупрофиль (с обеих сторон). Это трехмерное эталонное изображение будет храниться в платежной системе. А торговые точки должны быть оборудованы специальными планшетами, которые будут фотографировать покупателя во время расчета на кассе. Во время оплаты по технологии FacePay реальное фото покупателя будет сличаться с эталонным по огромному количеству параметров.

"Сейчас у кассиров есть две кнопки: оплата кэшем и оплата картой. А теперь будет третья: "оплата лицом". Если вы скажете кассиру, что хотите заплатить FacePay, планшет "просыпается" и делает фото. Если сходство более 90%, транзакция разрешена", - объясняет Кристина Кармазина.

Зачем нужна технология FacePay

Уже сейчас многие продвинутые пользователи банковских услуг в крупных городах считают излишним носить с собой бумажные деньги. Им достаточно карточки, а то и смартфона с электронными "кошельками". Когда технология FacePay станет достаточно распространенной, не понадобится даже карточка и смартфон. Можно будет просто зайти в магазин, сфотографироваться на кассе и выйти с покупкой. Запуск этой услуги стал возможным благодаря интеграции современных методов оплаты Visa, технологий Amazon Web Services (Amazon Rekognition) и обновленной платформы "Приват24".

Украина – одна из первых стран в мире, где запущена технология биометрических платежей. Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине, объясняет это традиционной открытостью украинцев к новым технологиям и результатами исследования, проведенного в минувшем году.

"Мы проводили исследование, в том числе относительно биометрики. И в Украине 96% респондентов сказали, что им интересны эти технологии и они готовы это пробовать. В частности, 72% сказали, что они готовы платить FaceID", - говорит она.

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Почему именно лицо выбрали украинцы в качестве биометрической идентификации? Авторы исследования объясняют это трендом платить бесконтактно. А отпечаток пальца воспринимается как контактная технология.

В свою очередь, председатель правления "ПриватБанка" Петр Крумханзл считает, что биометрические технологии уже в скором времени будут использоваться во всех сферах нашей жизни.

"Мы хотим, чтобы Украина была в тренде. Вопрос в том, каковы мировые тренды? Это раньше люди платили наличкой, а сегодня они хотят, чтобы все было в мобильном телефоне. Но это на сегодня. А мы думаем о том, как будут развиваться технологии дальше. Мы не знаем, что будет с мобильными телефонами лет через пять-десять. Возможно, что их совсем не будет, а появится что- то совсем другое. Но что будет с нами всегда – это наше лицо, это отпечатки наших пальцев, это все, что связано с биометрикой человека. Это не только вопрос комфортности для клиента – это и вопрос безопасности. Вы можете потерять свой мобильный, потерять карточку. Но вряд ли… вы не должны потерять свое лицо", - объясняет Петр Крумханзл.

По его словам, использование биометрической идентификации – это мировой тренд. В разных странах уже активно используют эти технологии в разных сферах жизни. Так, в Китае с прошлого года работает аэропорт, где пассажиров идентифицируют не по паспорту, а по лицу.

"Мне хотелось бы, чтобы то, что мы делаем достаточно часто – идем за покупками, – тоже было комфортным для всех жителей Украины", - объясняет Петр Крумханзл.

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Пока платить по технологии FacePay могут только жители Днепра, где расположен главный офис "ПриватБанка". В частности, планшеты с функцией распознавания лиц установлены в сети "Hop Hey" и в одном из магазинов сети "Фора". Однако уже в скором времени технология получит более широкое распространение, уверены новаторы. Причем она доступна не только для офлайн-ритейла, но и для интернет-магазинов.

"Конечно, наше основное ожидание как бизнеса – это повышение прибыли. А повышение прибыли возможно, если убирать барьеры для клиента в возможности оплаты", – объясняет свое участие в эксперименте Дмитрий.

Новая прическа и усы не собьют систему с толку

"То, что мы сейчас представляем вместе с Visa – это один из наших первых шагов. Но я хочу сказать, что он точно не последний", - заверил глава "ПриватБанка".

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В частности, в скором времени планируется оснастить технологией распознавания лиц и банкоматы. Первые свои наработки в этом направлении "ПриватБанк" презентовал еще в 2018 году.

Наиболее важными вопросами, которые возникают во время запуска новых технологий, является вопросы надежности и безопасности.

Насколько точно система может идентифицировать покупателя? А не даст ли она сбой, если человек похудеет или сменит прическу, сбреет бороду или отрастит усы?

Конечно, на первых порах существования новой технологии исключить все проблемы на 100% невозможно. Так, во время тестирования FacePay в магазине "Hop Hey" бывали случаи, когда система не с первого раза могла идентифицировать покупателя. Однако стопроцентного сходства с эталонной фотографией не требуется. Как уже отмечалось выше, система пропустит платеж, если будет уверена всего на 90%, что перед ней именно тот человек, чье изображение имеется в ее базе.

Но в таком случае возникают вопросы надежности. А что, если мошенник решит загримироваться под какого-нибудь обеспеченного человека? Не ошибется ли система? Или сможет ли она, например, распознать близнецов?

Разработчики уверяют: такого рода ошибки исключены. В первую очередь благодаря тому, что кроме "фотоидентификации" сегодня активно идет работа – и уже даже применяется – еще одно довольно прорывное направление в технологиях: поведенческая биометрика.

Сегодня Mastercard в партнерстве с ПриватБанком реализует первый в Украине проект верификации клиентов, основанный на поведенческой биометрии – технологии NuDetect. Благодаря ей онлайн-банкинг и приложение "Приват24" смогут определять клиента по его поведению и по тому, как он взаимодействует с компьютером или смартфоном.

Платформа NuDetect анализирует порядка 300 различных параметров, начиная от местоположения и выбранного языка и заканчивая траекторией мыши (пальца) и интервалами между кликами (прикосновениями к устройству).

Поведенческая аутентификация, или "пассивная" биометрия, удобна тем, что она невидима и не требуют от клиента никаких дополнительных действий, кроме тех, которые он совершает обычно. И в то же время это дополнительная и очень мощная защита от мошенничества, которая развивается вслед за развитием технологий.

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