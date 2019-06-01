Зачем эстрадные певцы рвутся в политику и что Зеленский делал на передовой: главные новости страны за неделю

Виктор Павлик пообещал в случае избрания нардепом прогуливать парламент

Фото: president.gov.ua.

Рада не приняла отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, а уже на следующей неделе будем писать по-новому: ТОП главных новостей страны уходящей недели – в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Луганской области

27 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область,где осмотрел передовые позиции военных Вооруженных сил Украины в Станице Луганской и Счастье.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Так, в Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – за 400 метров.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся украинские защитники, Зеленский подчеркнул необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Звезды украинской эстрады идут в большую политику

Вакарчук, Полякова и Павлик: кто из звезд идет в большую политику?Ответить на этот вопрос решили журналисты сайта "Сегодня". И вот что они выяснили.

"Я официально заявляю, что я начинаю делать, собирать первую украинскую женскую партию", – заявила певица Ольга Полякова.

С названием партии певица еще не определилась, но планирует уделять внимание вопросам здоровья и проблемам детей, в частности сирот. Привлекать к политсиле только женщин.

"Женщина может делать 550 дел одновременно и это правда. Они могут и работать на работе, вставать рано, всех кормить, всех обстирать, побежать на работу", – говорит Ольга Полякова.

Святослав Вакарчук готовится ко второму походу за мандатом. В 2007 году он был нардепом от "Нашей Украины", но не подал ни одного законопроекта и через год от депутатства отказался. Сейчас певец в туре с "Океаном Эльзы", а о своих планах расскажет в это воскресенье, 2 июня, в студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой".

Виктор Павлик тоже намерен идти в парламент, но признается – будет прогуливать.

"У меня не будет времени ходить на заседания разные и т.д. Я могу быть формально, как лицо партии, в пятерке, как мне предлагают", – говорит певец Виктор Павлик.

Олег Винник, несмотря на громкие заявления в интернете, не покинет концертной деятельности ради политики. Как заверила сайт "Сегодня" его пресс-секретарь, Винник думает только о музыке.

Приобщиться к написанию законов в свое время попытались: Руслана, Таисия Повалий, Злата Огневич. И ни одна из них надолго в парламенте не задержалась. Повалий убежала вслед за Януковичем в Россию, а Руслана и Злата разочаровались в политике.

"Я вижу только постоянное перераспределение политической власти", – сказала Злата Огневич, народный депутат Украины (2014-2015).

Вот у кого из артистов политическая карьера удалась – так это у Оксаны Билозир. Дважды – министр культуры. Трижды – народный депутат. На службе у народа уже 17 лет и еще и концерты успевает давать.

Напоминаем, что досрочные выборы в парламент должны пройти 21 июля.

Парламент не принял отставку Гройсмана

30 мая стало известно, что отставка премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не принята парламентом. Напомним, что окончательное заявление об уходе в отставку было сделано Гройсманом на предыдущем заседании правительства в среду, 22 мая. Но Верховная Рада отказалась уволить Гройсмана: соответствующее решение поддержали только 97 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил депутатов за отказ уволить егои вотум доверия, и призвал парламентские фракции объединиться для скорейшего достижения изменений в стране. Об этом он сказал во время выступления с парламентской трибуны.

"Мое решение (заявление об отставке – ред.) – это не эмоция, а позиция … Я слышу много критики в наш адрес, иногда она справедлива. Или вы думаете, что я не понимаю, какие сложные вопросы сегодня есть в Украине? Насколько людям сегодня не просто? или вы думаете просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения? Но я абсолютные реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, они начинают изменения, и эти изменения могут быть быстрее, если парламентские фракции будут объединяться и голосовать. И это самая главная задача", – сказал он.

3 июня вступят в силу новые правила украинского языка

Новое украинское правописание начнут применять с 3 июня. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

"3 июня 2019 финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции Правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции Украинского правописания.

Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Напомним, что 22 мая Кабинет Министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция Украинского правописания.

Документ подготовила специально созданная Национальная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

В августе-сентябре 2018 года состоялось общественное обсуждение предлагаемых изменений, во время которого поступило более 3 000 предложений от научных учреждений, учебных заведений, органов государственной власти и местного самоуправления, отдельных граждан.

Трибунал ООН потребовал от РФ отпустить украинских пленных моряков

Трибунал ООН по делу украинских моряков: опубликован полный текст решения суда. Согласно документу, Россия должна немедленно освободить захваченные украинские корабли. Кроме того, Украине должны немедленно вернуться 24 военнопленных украинских моряка.

Как сообщалось, НАТО продолжает призывать Россию вернуть Украине задержанных моряков и военные корабли. Об этом сообщили в пресс-службе альянса в воскресенье, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП).

"НАТО многократно заявляла, что не видит оснований для использования Россией военной силы против украинских кораблей и военных моряков. Мы вновь призываем РФ незамедлительно освободить украинских моряков и вернуть корабли", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков. Российский МИД заявил, что будет и дальше отстаивать свою позицию.

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