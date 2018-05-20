Зачем Путину Керченский мост: Березовец назвал любопытную причину

Сегодня, 05:11

Россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, и эксперт объяснил, почему

Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge
Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Президенту России Владимир Путину нужен Керченский мост для того, чтоб взять под контроль все Азовское море. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Прямой" политический эксперт Тарас Березовец.

Он раскрыл возможные планы Кремля, которые могут иметь неприятные последствия для Украины.

"Кроме того, мы знаем о том, что оккупанты умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Вот что Путин сейчас завершает в 21 веке – борьба не за Варшаву, не за Берлин, не за Будапешт, а он сейчас борется за контроль над Луганском, над Донецком. И вершина его амбиций на сегодняшний день – это борьба не за Тихий океан, или Индийский, а он борется за Азовское море", – отметил Березовец.

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Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евсросоюзе. Американцы точно подметили, что мост оккупантов затруднит судоходство в Керченском проливе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.
Россия, Путин, азовское море, березовец, керченский мост, крымский мост

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