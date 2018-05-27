Зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море: генерал объяснил план Кремля

Военная операция россиян с моря не исключается, но есть и другой важный момент

Военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Я убежден, что ситуация в Азовском море – это закономерные явления, направленные на дальнейшее давление на Украину. Факт задержания крымского "Норда" украинскими пограничниками очень сильно задел Россию, в Кремле были очень сильно недовольны", – сказал он.

По его мнению, Керченский мост был построен среди прочего и с расчетом на Азовский регион, в котором Россия пытается раскачать ситуацию с целью экономического давления на Украину.

"Во-первых, со строительством Керченского моста уменьшается тоннаж судов, которые могут пройти под этим мостом – это сильный удар по экономике, по портовой системе Мариуполя. Во-вторых, Россия хочет поставить в неудобные рамки рыболовную отрасль Украины в Азовском море и тем самым создать условия для нанесения Украине значительного экономического ущерба. И, в-третьих, это проба пера с тем, чтобы использовать этот фактор и в военном компоненте, потому что Россия никогда не признавала условную границу в Азовском море, а теперь понятно, почему она ее не признавала. И эти попытки направлены на то, чтобы, с одной стороны, отвлечь внимание общественности, а с другой – нанести Украине серьезные убытки и привести к определенному нагнетанию ситуации в Украине", – подчеркнул Богдан.

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Кроме экономико-финансовой дестабилизации Украины россияне также не исключают подготовку плацдарма для военных планов, однако генерал успокоил – Генштаб ВСУ отслеживают ситуацию и полностью готов к возможному силовому сценарию с моря.

"Там создается соответствующая оборонительная военная инфраструктура, чтобы предупредить возможные намерения России использовать регион для осуществления какой-то военной агрессии с моря. Поэтому это не является чем-то неожиданным. В Генштабе ВСУ все прекрасно понимают, а в этих районах проводятся соответствующие учения ствольной и ракетной артиллерии с целью отпора и сдерживания российского агрессора. И, насколько мне известно, там достаточно профессиональные и компетентные воинские формирования для того, чтобы дать отпор российской агрессии", – добавил он.

Как сообщалось, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук объяснил, что значат учения российского флота у берегов Украины. По его словам, россияне позволяют себе такие маневры, исходя из двухсторонних соглашений с Украиной.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.