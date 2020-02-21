Ожидаются громкие задержания: как украинцы попадают в трудовое и сексуальное рабство

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Каждый восьмой украинец готов согласиться на рискованную работу, которая может обернуться для него трудовым рабством за границей. Данные такого исследования недавно обнародовали эксперты представительства Международной организации по миграции в Украине.

Кого и как вербуют на опасную работу, как в Украине разоблачают сутенеров и спасают детей от скупщиков человеческих органов – об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава профильного департамента Нацполиции Артем Крищенко.

- Артем Евгеньевич, в криминальных сводках все чаще звучит, что в трудовое рабство попали, а потом были освобождены, целые группы людей. Таких случаев становится больше?

- Если в прошлые годы мы фиксировали немалое число фактов сексуальной эксплуатации, то сейчас динамика изменилась. Подавляющее число уголовных производств – это трудовая эксплуатация. К примеру, в прошлом году полицией выявлено 135 фактов торговли людьми с целью трудовой эксплуатации. Своих жертв злоумышленники принудительно отправляют работать на фермы, частные стройки и такие же сельхозпредприятия. Приведу совсем свежий пример. В Житомирской области лица ромской национальности подыскивали людей, склонных к употреблению алкоголя и наркотиков, без определенного места жительства, знакомились с ними, но в итоге эксплуатировали, заставляя работать на стройках лишь за еду. Когда мы получили информацию об этом, то была организована операция по освобождению. Пострадавших оказалось 25 человек. Подозреваемые задержаны, идет следствие. Один из них, кстати, находился в розыске в Беларуси. Но есть и такие примеры, где из трудового рабства были освобождены и 60 человек, и 120. Только в прошлом году по уголовным производствам, связанным с торговлей людьми, потерпевшими признаны 145 мужчин, но не редко к трудовой эксплуатации привлекаются женщины.

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- Как современные рабовладельцы находят своих жертв, чем завлекают?

- Если говорить об освобождении 120 человек, то с некоторыми из них дельцы познакомились на центральном железнодорожном вокзале Киева, наливали им выпить, после чего потерпевший просыпался уже не в столице, а в Одессе. Причем все эти люди усиленно охранялись, периметр был закрытым от посторонних глаз, охранялся с помощью оружия и собак. Одному из мужчин удалось сбежать, но его быстро догнали и долго избивали. Работать заставляли на поле у одного из фермеров, который был в сговоре с похитителями.

Фото: Нацполиция

- Есть немало уголовных дел, где фигурируют сутенеры. Что можете рассказать о них? Кто эти люди, как они организовывают свой бизнес?

- Среди них есть и мужчины, и женщины. Это, на первый взгляд, обычные люди. За последнее время было разоблачено множество таких личностей. Например, одному из самых молодых – около 27 лет, но вот самой пожилой сутенерше на момент задержания исполнилось более 70 лет. Их система работала так: они находили нужного им человека, проститутку, а та, в свою очередь, завлекала остальных. Кстати, среди женщин-сутенеров нередко есть те, кто сами в прошлом работали путанами. Когда же в силу возраста перестали быть привлекательными, то занялись таким "бизнесом". Вербуют девушек с помощью своих людей в общежитиях и учебных заведениях. Когда штат набран, то снимают квартиру и организовывают там бордель. Также привлекали прибылью – ее делят либо 70% на 30%, либо 50% на 50%. Немало сутенеров уже за решеткой, в ближайшем будущем часть из пойманных отправятся в места лишения свободы. Только в 2019 году в рамках 328 уголовных производств оглашено подозрение 144 сутенерам в совершении преступления, предусмотренного статьей 303 ("Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией") Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, нами установлено 112 фактов торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Потерпевшими в уголовных производствах признаны 107 женщин.

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- Какая обстановка в областях? Где интим-бизнес в упадке, а где боретесь усиленно?

- На подконтрольной части востока Украины сутенерства и проституции – минимум. Там у людей порой нет денег на продукты, не говоря уже о чем-то другом. Пользуясь сложной обстановкой, оттуда вербуют девушек на сомнительную работу в Россию, Турцию, страны Европы. В западных областях те, кто пытается заработать нелегально, склонны больше к контрабанде и сфере нелегальной миграции. Другое дело – южные области, куда летом едут миллионы туристов. Кстати, среди проституток есть и такая категория, которая не вступает в половую связь. Они подсыпают в напиток клиенту снотворное вещество, после чего обворовывают и скрываются. Есть и такие путаны, которые оказываются в этой индустрии не из-за денег. Среди задержанных была одна девушка, которая мечтала работать в правоохранительных органах. В проституцию пришла из-за дефицита любви в личной жизни. Есть и такие случаи, когда в деле фигурируют и целые семьи. Например, в Черкасской области была разоблачена мать, две ее дочери, зять и еще один их родственник.

Один из выявленных борделей в Киевской области. В "штате" было около 60 человек. Фото: Нацполиция

- Есть ли уголовные дела, в которых фигурирует продажа или покупка человеческих органов?

- Да, в прошлом году в Киево-Святошинский суд мы направили такое дело. Его суть: нам поступила информация, что четверых несовершеннолетних из Киевской области дельцы пытались отправить в Москву для удаления части печени. Мы взяли эти сведения в разработку, они подтвердились, затем вышли на четверых фигурантов. Подростками двигало желание быстро разбогатеть. Один из них, кстати, был сыном бывшего полицейского. Также мы установили, что вербовщики, обещая подросткам по несколько тысяч долларов, отвезли их в частную клинику здесь, в Украине, там у них взяли анализы. После этого покупатель печени оплатил проезд, но мы вовремя пресекли это преступление. Добавлю, что в ближайшее время ожидаются громкие задержания. Сейчас в разработке информация о продаже детей и многом другом.

- Преступность не стоит на месте, постоянно мутирует. Как полиция совершенствует свою работу в борьбе с нею?

- Такие организации как МОМ (Международная организация по миграции – Авт.), ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Авт.) постоянно организовывают обучающие тренинги для нас, привозят специалистов из Европы. Например, учат с помощью новых технологий разыскивать в интернете вербовщиков.

- А как ищете вербовщиков?

- Как правило, эти люди находят своих жертв на популярных сайтах знакомств. Предлагают молодым и красивым девушкам якобы высокооплачиваемую работу. Затем, когда девушка согласилась и ее увезли в другую страну, у нее отбирают паспорт и сообщают, что за перелет она должна деньги. И обязывают ее отработать, например, 5 тыс. долларов. Но и мы не стоим на месте. В системе Нацполиции есть такой человек как Вячеслав Марков (декан факультета киберполиции в Харьковском университете внутренних дел, он вместе со своими студентами создал программу, которая блокирует работу онлайн-магазинов, торгующих наркотиками). Так вот, Вячеслав вместе со студентами находил для нас ценную информацию по фигурантам различных уголовных производств. Сейчас у нас есть современное оборудование и программы, которые отлично помогают устанавливать как минимум администраторов сайтов, которые замешаны в этой индустрии.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили сеть борделей, которые работали под видом массажных салонов. Следствие установило, что сутенеры заработали на проститутках около 17 млн грн. Такое же "заведение" разоблачили и в Борисполе:

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