Зачем Украине христианская этика?

Несколько дней назад Президента Украины Владимира Зеленского через петицию призвали запретить в школах христианскую этику. В петиции требуется выдать приказ «о соблюдении конституционного принципа отделения церкви от школы и принципа светского образования»

Христианская Бизнес-Ассоциация предлагает посмотреть глубже, что такое предмет "Основы христианской этики", чему учат наших детей и почему нецелесообразно ее запрещать.

Преподавание христианской этики в христианском государстве – это логично. В преамбуле нашей Конституции сказано, что Верховная Рада Украины принимает Конституцию, осознавая свою ответственность перед Богом. Поэтому, именно в нашей Конституции подчеркнута важность христианских ценностей. Курс христианской этики составлен так, что он не вызывает противоречий во всех авраамических религиях, основанных на Божьих заповедях.

В стране, где 80 процентов людей исповедуют христианство, детям другой религии, нужно по крайней мере, ознакомиться, во что верят их одноклассники или соседи. Это привело бы нас к лучшему взаимопониманию.

Христианская этика – наука не о религии, это наука о морали, о добре и зле на основе христианских ценностей. Что же плохого в этом? Каждые родители хотят, чтобы их дети были послушными и сознательными гражданами – этому их и учат на уроках. Именно христианские ценности являются мерилом добра и зла, которые дают возможность отличить одно от другого.

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Если не со школы, то откуда же наши дети будут понимать принципы, на которых строится наша Украина?

Как смогут различать, что хорошо, а что нет? А понимание таких принципов, как "не воруй", "не убивай" только помогут воспитать новое поколение, которое будет заведомо осуждать коррупцию и преступность в стране, а также изменять ее к лучшему. Мы не можем надеяться на то, что дети сами воспитают в себе хорошие качества и нравственность. На школе лежит частичная ответственность за воспитание "Человека" в наших детях.

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Мы считаем нужным отметить, что программа "Христианской этики" никак не акцентируется на конфессиональности, детям рассказывают общие принципы, используя интересные интерактивные учебники.

Поэтому противники преподавания этики в школе не могут заявлять, что ее изучение может противоречить религиозным убеждениям их семьи или травмировать их ребенка. Напротив, детям объясняют, как уважать всех, независимо от религии, принимать и любить. Никакие принципы принудительно не насаждаются. Дети знакомятся с ними в интересной форме. Им рассказывают закономерности их действий, какие будут последствия их недобрых деяний, что такое настоящая любовь и прощение. Рассказывая об этом, мы можем предупредить будущие разводы, насилие в семье и педофилию.

Часто родители беспокоятся, что педагог может подавать информацию в своем свете. Сейчас эта проблема является исчерпывающей. Почти все педагогические университеты Украины выпускают молодых квалифицированных специалистов, которые могут преподавать христианскую этику в школах. Только от школы зависит, как тщательно она будет подбирать себе педагогический коллектив.

Поэтому давайте помнить, что школьный курс "Христианская этика" призван, прежде всего, "воспитать высоконравственного гражданина" в Украине, а это пойдет на пользу всем украинцам.

Христианская Бизнес-Ассоциация – это социально ответственные бизнесмены, целью которых является содействие расцвету украинского государства, открытие новых рабочих мест, помощь нуждающимся. Члены ассоциации проводят мероприятия в защиту семей и детей, а также планируют инициировать разработку и принятие государственной программы поддержки семей с финансированием и уровня государственной семейной политики до уровня центрального органа исполнительной власти.

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