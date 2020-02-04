Задача сверхсложная: эксперт о возможной поездке Зеленского в США

/ Фото: president.gov.ua

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Визит госсекретаря США Майка Помпео в Киев поднял один из главных вопросов американо-украинских отношений: когда состоится визит Владимира Зеленского в Штаты?

Приглашение от Дональда Трампа Офис президента Украины получил еще в конце мая прошлого года. Но вокруг июльского телефонного звонка Трампа Зеленскому вспыхнул скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении 45-го президента США. И теперь украинское направление для американской Администрации стало токсичным.

Так как Украине строить отношения с США, и когда президенту Владимиру Зеленскому стоило бы отправиться в Белый дом на встречу с американским лидером?

Директор Центра "Нова Європа" Алена Гетьманчук уверена: оптимальной в этом вопросе является стратегия "wait and see" (подождем и посмотрим. – Авт.). По ее словам, с точки зрения украинских интересов стоило бы посетить США (не только Белый дом) не только после финальной точки в вопросе процесса импичмента, но и после того, как по результатам праймериз в Демократической партии США будет найден ответ, кто станет кандидатом от Демпартии на этих президентских выборах.

"Одно дело – если Джо Байден, другое – любой другой кандидат. Нам выгоден визит, который не будет трактоваться в США, как миссия помощи по переизбранию Трампа президентом. Как этого достичь, должны предложить те, кто сегодня занимается американским направлением в украинской власти. Задача сверхсложная. Поскольку мы уже видели в Нью-Йорке, как искусно Трамп может соркестрировать нужный ему сюжет с участием украинского президента, когда Зеленский был вынужден заявить, что не было никакого давления на него со стороны американского президента", – сказала сайту "Сегодня" Алена Гетьманчук.

Подробнее о сложностях в украино-американских отношениях читайте в нашем материале "Американский прием: когда Трамп может пригласить Зеленского в Белый дом".

Как известно, Госсекретарь США Майк Помпео посетил Украину с визитом 31 января. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили американские инвестиции в Украину, выход на рынок страны новых компаний из США, ход реформ в Украине, торговые отношения и развитие инфраструктуры — в частности и на Донбассе:

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