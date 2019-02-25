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Задержали экс-начальника Генштаба Заману, подозревают в госизмене – СМИ

Сегодня, 09:58

Генерал был главой Генштаба в период правления Януковича, а после контролировал деятельность Минобороны

Владимир Замана
Владимир Замана. Фото: Сегодня
Задержали экс-начальника Генштаба Заману, подозревают в госизмене – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/39f/745/5c739f745ca60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/39f/745/5c739f745ca60.jpg Украина Генерал был главой Генштаба в период правления Януковича, а после контролировал деятельность Минобороны

Экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, которого в феврале 2014-го Янукович назначил заместителем секретаря СНБО, сегодня был задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что задержание произошло сегодня утром сотрудниками военной прокуратуры совместно с СБУ. В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна.

Как известно, Замана был начальником Генерального штаба ВСУ в период с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года, после был назначен заместителем секретаря СНБО, а с 22 февраля по июнь 2014 уполномоченный Верховной Рады по контролю над деятельностью Министерства обороны Украины.

Напомним, Замана также давал показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковчиа. Экс-начальник Генштаба рассказывал, что против Евромайдана хотели бросить войска. По его словам, за применение армии против митингующих выступали министр обороны (на февраль 2014 года Павел Лебедев) и глава ГПУ (Виктор Пшонка). Также он добавил, что именно введение плана антитеррористической операции было аргументом Пшонки и Лебедева для применения войск.

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Тег задержание, госизмена, генштаб, замана

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