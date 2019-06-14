Задержали одиозного экс-главаря боевиков "ДНР": фото Лягина в наручниках

Предателю Украины инкриминируют государственную измену, сообщил Луценко

Роман Лягин. Фото: Facebook

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали т.н. "экс-главу Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Предателю Украины инкриминируют государственную измену.

"ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый "референдум" в "ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена. На все приходит время расплаты", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте народный депутат Наталия Веселова сообщала, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". По ее словам, Лягин прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем. Однако позже в СБУ опровергли эту информацию.

В свою очередь сам Лягин еще в 2017 году рассказывал, что на оккупированных Россией территориях Донбасса люди были одурачены, а теперь живут в пародии на государство. Экс-главарь боевиков признался, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" держатся на терроре.

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