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Задержан "организатор" убийства главаря "ДНР" Захарченко

22 июля, 19:52

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

СБУ поместила под стражу бывшего работника органов безопасности

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего работника правоохранительных органов Украины – мужчину подозревают в незаконном обращении с оружием.

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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-центр СБУ.

Речь идет об Андрее Байдале, известном под позывным "Швед". Его боевики ОРДЛО обвиняют в организации убийства бывшего главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко два года назад.

Следователи уже сообщили ему о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами в составе группы лиц (ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины), за что ему может грозить до трех лет лишения свободы.

На время следствия задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, что об убийстве главаря так называемой "Донецкой народной республики" Александра Захарченко стало известно 31 августа 2018 года. Он погиб в результате взрыва в расположенном в оккупированном Донецке ресторане "Сепар". Всего в результате взрыва погибли два человека, девять пострадали, включая самозваного главу "минфина ДНР" Александра Тимофеева.

Позже бывший "председатель совета министров ДНР" Александр Бородай утверждал, что взрыв был организован агентами бывшего КГБ.

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оружие СБУ ОРДЛО Александр Захарченко

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