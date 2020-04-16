Задержан второй фигурант дела генерала СБУ Шайтанова: нашли оружие (фото)

Задержанный тоже контактировал с куратором из ФСБ

После задержания 14 апреля работавшего на ФСБ РФ генерала СБУ Валерия Шайтанова Служба безопасности Украины также задержала его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Контрразведчики задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова – бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ.

Во время обысков у подозреваемого нашли большой арсенал оружие и боеприпасов. В частности, изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, "похожий на пластид материал", 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

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Бывшему сотруднику СБУ объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщали новости "Сегодня", после задержания Валерия Шайтанова СБУ опубликовала запись разговоров генерала с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный Шайтановым агент (судя по всему, речь о сегодняшнем подозреваемом). Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева.

15 апреля суд отправил под арест генерала-предателя из СБУ на 60 дней.

Видео: СБУ

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