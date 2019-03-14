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Задержан завербованный в России боевик из батальона "Заря" (фото, видео)

Сегодня, 12:41

Мужчину разоблачили прямо на КПВВ "Каланчак" при попытке попасть из Крыма на материковую Украину

Скриншот
Скриншот.
Задержан завербованный в России боевик из батальона "Заря" (фото, видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a2f/8e6/5c8a2f8e65ca1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a2f/8e6/5c8a2f8e65ca1.jpg Украина Мужчину разоблачили прямо на КПВВ «Каланчак» при попытке попасть из Крыма на материковую Украину

Украинские силовики задержали боевика на админгранице с оккупированным Крымом, который ранее был завербован в России и отправлен воевать на Донбасс в составе бандформирования "Заря". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчину задержали на КПВВ "Каланчак", когда он пытался пересечь админграницу с Крымом. Пограничникам удалось установить, что боевик незаконно попал на полуостров по Керченскому мосту из России, после чего пешком пытался проникнуть на материковую Украину.

"Среди личных вещей гражданина обнаружили военную форму и жетон "ВМФ России". В ходе дальнейшего выяснения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции стало известно о причастности данного лица к деятельности незаконных вооруженных формирования и участия в боевых действиях против ВС Украины. Мужчина признался, что в 2014 году на территории России его завербовали в состав незаконного вооруженного формирования "Заря" на территории Луганской области. Во время одного из боев он получил тяжелые ранения и впоследствии уехал в РФ. Затем проживал в городе Пенза и был награжден нагрудным знаком "Крест добровольца", – сообщили пограничники.

В ГПСУ отметили, что с начала 2019 года пограничниками совместно с другими правоохранительными органами выявлено 59 таких лиц.

Напомним, на днях на Донбассе задержали предателя с автоматом и российскими документами. При задержании у боевика оказались автомат Калашникова АК-74 и военный билет т.н. "Луганской народной республики".

Также мы сообщали, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". Как писала в Facebook народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова, Роман Лягин был главой "ЦИК ДНР" и в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.

В то же время сотрудники контрразведки СБУ совместно с военными ВСУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области.

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Тег Россия, Крым, пограничники, боевик

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