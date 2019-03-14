Задержан завербованный в России боевик из батальона "Заря" (фото, видео)
Мужчину разоблачили прямо на КПВВ "Каланчак" при попытке попасть из Крыма на материковую Украину
Украинские силовики задержали боевика на админгранице с оккупированным Крымом, который ранее был завербован в России и отправлен воевать на Донбасс в составе бандформирования "Заря". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что мужчину задержали на КПВВ "Каланчак", когда он пытался пересечь админграницу с Крымом. Пограничникам удалось установить, что боевик незаконно попал на полуостров по Керченскому мосту из России, после чего пешком пытался проникнуть на материковую Украину.
"Среди личных вещей гражданина обнаружили военную форму и жетон "ВМФ России". В ходе дальнейшего выяснения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции стало известно о причастности данного лица к деятельности незаконных вооруженных формирования и участия в боевых действиях против ВС Украины. Мужчина признался, что в 2014 году на территории России его завербовали в состав незаконного вооруженного формирования "Заря" на территории Луганской области. Во время одного из боев он получил тяжелые ранения и впоследствии уехал в РФ. Затем проживал в городе Пенза и был награжден нагрудным знаком "Крест добровольца", – сообщили пограничники.
В ГПСУ отметили, что с начала 2019 года пограничниками совместно с другими правоохранительными органами выявлено 59 таких лиц.
Напомним, на днях на Донбассе задержали предателя с автоматом и российскими документами. При задержании у боевика оказались автомат Калашникова АК-74 и военный билет т.н. "Луганской народной республики".
Также мы сообщали, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". Как писала в Facebook народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова, Роман Лягин был главой "ЦИК ДНР" и в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.
В то же время сотрудники контрразведки СБУ совместно с военными ВСУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области.
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