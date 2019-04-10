Задержана банда, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет
Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин
Сотрудники департамента стратегических расследований, специалисты харьковского управления стратегических расследований, следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил задержали 10 человек, подозреваемых в серии вооруженных нападений на инкассаторов в течение семи лет.
"Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления", – написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook в среду вечером.
По его словам, ни один из задержанных нигде не работал.
"Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год – одно нападение на инкассаторов. Преступный "улов" немалый. По меньшей мере 15 млн грн. Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых", - написал Бех.
По его словам, в ходе обысков в гаражах у задержанных в Киеве правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов (гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты).
В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и изберут меры пресечения.
Как сообщалось, в Киеве спустя 2,5 года задержали участника разбойного нападения на инкассаторов ПриватБанка. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн гривен.
Ранее в Бразилии произошло дерзкое ограбление. 5 апреля преступники напали на два банка, расположенные на одной улице в городе Гуарарема. В операции по освобождению финучреждений принимали участие 25 спецназовцев. В результате случившегося им удалось застрелить 11 участников ограбления. По окончанию спецоперации полицейские обнаружили в банках семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и винтовку.
Мы писали о дерзком ограблении в Париже, где недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек.
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