Задержана банда, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет

Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин

Фото: Информатор.

Задержана банда, совершавшая разбойные нападения на инкассаторов в течение 7 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e20/676/5cae20676dc49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e20/676/5cae20676dc49.jpg 2019-04-10T19:57:39+03:00 Украина Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин

Сотрудники департамента стратегических расследований, специалисты харьковского управления стратегических расследований, следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил задержали 10 человек, подозреваемых в серии вооруженных нападений на инкассаторов в течение семи лет.

"Девять задержанных – жители Киева, один – харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления", – написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на своей странице в Facebook в среду вечером.

По его словам, ни один из задержанных нигде не работал.

"Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год – одно нападение на инкассаторов. Преступный "улов" немалый. По меньшей мере 15 млн грн. Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых", - написал Бех.

По его словам, в ходе обысков в гаражах у задержанных в Киеве правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов (гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты).

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и изберут меры пресечения.

Как сообщалось, в Киеве спустя 2,5 года задержали участника разбойного нападения на инкассаторов ПриватБанка. Тогда банда завладела деньгами в сумме 5,5 млн гривен.

Ранее в Бразилии произошло дерзкое ограбление. 5 апреля преступники напали на два банка, расположенные на одной улице в городе Гуарарема. В операции по освобождению финучреждений принимали участие 25 спецназовцев. В результате случившегося им удалось застрелить 11 участников ограбления. По окончанию спецоперации полицейские обнаружили в банках семь винтовок, четыре пистолета, бронежилеты и винтовку.

Мы писали о дерзком ограблении в Париже, где недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек.

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