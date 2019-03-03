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Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму: оккупанты назвали "причину"

Сегодня, 17:38

Российские силовики сами не знают, почему задержали владыку – то ли за "воровство", то ли за "нецензурщину"

Крымский адвокат Эмиль Курбединов и архиепископ Климент. Фото: facebook.com/emil.kurbedinov
Крымский адвокат Эмиль Курбединов и архиепископ Климент. Фото: facebook.com/emil.kurbedinov.
Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму: оккупанты назвали "причину" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bf5/9ab/5c7bf59abb876.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bf5/9ab/5c7bf59abb876.jpg Украина Российские силовики сами не знают, почему задержали владыку - то ли за "воровство", то ли за "нецензурщину"

Российские оккупанты сами теряются в причинах, по которым задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ.

Сперва российские силовики заявили о звонке от "прихожанина" храма святых Владимира и Ольги, настоятелем которого является владыка. Якобы он в 11.50 сообщил о "похищении церковных вещей". Данная версия не стыкуется с тем, что Климента сняли с автобуса на Ростов и начали обыскивать еще в 11:45.

А позже, в 16:40, полицейские сообщили о заявление, в котором говорится, что архиепископ Климент "нецензурно выражался" в районе автовокзала. С Центрального районного отдела владыку перевозят в Киевский РО для "опрос" по новым заявлением.

Напомним, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий сообщил, что в Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.

Мы также сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.

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Тег Крым, религия, аннексия Крыма, Климент, ПЦУ, Православная церковь Украины

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