Задержание архиепископа ПЦУ в Крыму: оккупанты назвали "причину"
Российские силовики сами не знают, почему задержали владыку – то ли за "воровство", то ли за "нецензурщину"
Российские оккупанты сами теряются в причинах, по которым задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща), сообщили в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ.
Сперва российские силовики заявили о звонке от "прихожанина" храма святых Владимира и Ольги, настоятелем которого является владыка. Якобы он в 11.50 сообщил о "похищении церковных вещей". Данная версия не стыкуется с тем, что Климента сняли с автобуса на Ростов и начали обыскивать еще в 11:45.
А позже, в 16:40, полицейские сообщили о заявление, в котором говорится, что архиепископ Климент "нецензурно выражался" в районе автовокзала. С Центрального районного отдела владыку перевозят в Киевский РО для "опрос" по новым заявлением.
Напомним, ранее архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий сообщил, что в Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – Кафедральный собор святых Владимира и Ольги в Симферополе.
Мы также сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, которым определяется порядок подчиненности религиозных общин в Украине.
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