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Задержание Грымчака и разгул стихии на Западной Украине: топ-темы дня

Сегодня, 10:58

Замглавы МинВОТ подозревают в миллионной взятке, а непогода терзает западные регионы страны

Подготовительная депутатская группа проведет очередное заседание, на котором утвердит количество и названия парламентских комитетов Верховной Рады IX созыва. Предлагается создать 22 комитета, однако дискуссия по созданию комитета по вопросам спорта – еще впереди.

Заместитель министра ВОТ Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 млн долларов взятки. Что ответит правоохранителям высокопоставленный чиновник.

Директор Национальной разведки США Коутс и его зам Гордон покинут свои посты. Место и.о. главы Нацразведки займет глава Национального антитеррористического центра Магуир.

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На Японию обрушился уже 10-й в сезоне тайфун "Кроса". Власти готовы эвакуировать почти 600 тысяч человек, появились уже первые раненые при разгуле стихии.

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Задержание Грымчака и разгул стихии на Западной Украине: топ-темы дня

Читайте также: Сорванные крыши и дома без света: что натворила непогода в Украине

Вследствие ухудшения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточен 151 населенный пункт в пяти областях: в Черниговской – 61, Львовской – 34, Тернопольской – 25 Черновицкой – 19 и на Волыни – 12.

Боевики "Л/ДНР" продолжают нагнетать обстановку на Донбассе, погиб украинский военнослужащий.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали об итогах дня 14 августа:  в Украине появится реестр ветеранов, а Ан-178 полетят в Перу.  

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Япония СБУ Донбасс ГПУ подготовка грымчак тайфун непогода потери ВСУ Разумков Кроса

Источник: Сегодня

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