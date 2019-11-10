Задержание Мазура в Польше: в МВД намекнули на спецоперацию России

Игорь Мазур / Фото: Facebook

Задержание в Польше украинского ветерана Игоря Мазура (позывной "Тополя") через базу Интерпола может быть спецоперацией России. Об этом написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, на Мазура в базе Интерпола была выставлена не красная карточка, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении человеком границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Он считает, есть признаки злоупотребления Россией Уставом Интерпола.

"Но не исключена и спецоперация с участием российской агентуры. Судите сами. Период, когда произошли "преступления", за которые россияне хотят судить "Тополю", охватывает 1994-2000 годы, то есть первая и начало второй чеченских войн. "Расследование" уголовного производства по этим фактам датировано у россиян аж 2014 годом, то есть периодом, когда они уже задержали Карпюка (члена УНА-УНСО), которого обвиняли в том же. А именно циркулярное ориентирование было прислано полякам уже в 2019 году. То есть, не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополя" приглашен и собирается в ноябре ехать в Польщу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола. Им ранее удавалось вовремя выявлять подобные, более заметные в базах данных, сфальсифицированные сообщения о розыске в случаях с политиками Арсением Яценюклм, Рефатом Чубаровым, Анатолием Гриценко и военачальниками Степаном Полторак, Виктором Муженко и вовремя разъяснять Генеральному секретариату Интерпола бессмысленность таких обвинений россиян", – написал Шевченко.

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Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий восточных соседей.

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