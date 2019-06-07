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Задержание многодетной украинки в Грузии: в Украину вернулись дети

7 июня, 10:38

Дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация

Фото: president.gov.ua

В Украину самолетом президента вернулись десять детей семьи Сусляков из Хмельницкого, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии. Борт с ними прибыл в ночь на седьмого июня. Малышей сопровождал уполномоченный Главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, дети длительное время находились в переездах по территории Грузии и России и им необходима длительная реабилитация. Впереди – изучение подробностей этого дела.

"Надо выяснить, при каких обстоятельствах они находились с мамой без надлежащего сопровождения. Потому что из России, где они просили убежища, их попросили уехать", - отметил уполномоченный президента.

Николай Кулеба сообщил, что одним из основных препятствий для возвращения детей в Украине было подозрение, что их родители намерены их продать. В частности, правоохранителей насторожило то, что семь из десяти детей были рождены суррогатными матерями в течение одного года.

"Это надо проверить на территории Украины – каким образом все происходило, на какие средства и так далее. Надо многое выяснить и на территории Украины, и на территории Грузии. Мы не знаем, что происходило в России, там погиб один ребенок. Ни в грузинской, ни у украинской стороны нет возможности провести эксгумацию. Но родители предоставили все документы по погребению этого ребенка", – сказал он.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что в Грузии не ожидали такого быстрого визита делегации Украины.

"Генеральная прокуратура Грузии была удивлена тем, что она неожиданно встала перед фактом, что детей надо вернуть в Украину. Но следует отдать должное – им понадобилась всего сутки, чтобы принять решение. Нам сразу дали возможность общаться с детьми, и мы начали готовиться к отъезду, устанавливать контакты. Я встречался с офисом омбудсмена с представителями министерства социальной политики и здравоохранения", – отметил он.

Николай Кулеба отметил, что дети из семьи Сусляков должны проживать с бабушками в одной семье, чтобы они не чувствовали себя разделенными.

"Наша задача объединить их в семье и предоставлять реабилитацию. Потому что дети в тяжелом психическом состоянии, а их физическое состояние надо проверять", - подчеркнул уполномоченный президента.

Вопрос устройства детей будет решаться органами опеки сразу после их возвращения домой.

Напомним, Юлию и Юрия Сусляков подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

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Тег Грузия, дети, Украина

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