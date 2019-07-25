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Задержание российского танкера: сможет ли РФ апеллировать к международному праву

25 июля, 17:57

Юрист-международник дал оценку ситуации в порту Измаила


Видео: СБУ

У украинских силовиков были все законные основания задерживать российский танкер NEYMA, который 25 ноября 2018 года принимал участие в захвате украинских моряков, а 24 июля зашел в порт Измаила под другим названием якобы для ремонта. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по международному праву Роман Шахматенко.

"Россияне могут угрожать нам международным правом. Но вместе с тем мы говорим об уголовном производстве. То есть этот корабль являлся орудием совершения преступления. Есть все основания, чтобы наложить на него арест в качестве вещественного доказательства для установления истины в рамках уголовного производства. У нас действуют международные нормы, но они имеют место быть, когда нет уголовного производства. Если бы речь шла о чем-то другом, тогда да. А здесь уголовное производство", – говорит Шахматенко.

Напомним, 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру 8895528, согласно международной информационной системы EQUASIS, индентифицировали как танкер NEYMA. Последний россияне использовали для перекрытия Керченского пролива и захвата украинских моряков. СБУ опубликовали видео задержания танкера.


Тем временем в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.


Видео: Анатолий Матиос / Facebook

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Тег СБУ, порт, моряки, танкер, Измаил, задержание, военная прокуратура, право, NEYMA, Шахматенко

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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