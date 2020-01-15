Убийство Амины Окуевой: СМИ назвали имя нового задержанного

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Членом группировки, вероятно причастной к убийству добровольца и участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, который был задержан 15 января, оказался Андрей Кравченко.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо", ссылаясь на адвоката задержанного Ирину Бигунец, которая раскритиковала полицию за задержание своего подзащитного и предъявление ему обвинений.

"Бред какой-то. Вчера задержали одного по подозрению в убийстве Окуевой, а сегодня задерживают из этой же группы лиц моего подзащитного за другое преступление. Они будут закрывать всех лиц за различные производства? Давайте все производства Киевской области на них повесим", – сказала Бигунец.

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Напомним, что полиция обвиняет Кравченко в причастности к убийству мужчины, тело которого обнаружили в автомобиле на территории гаражного кооператива "Бакинский" в 2014 году. В отношении задержанного уже начато уголовное производство за умышленное убийство.

Кроме того, он является одним из подозреваемых в убийствах директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в прошлом году.

Накануне Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения другому подозреваемому в убийстве Амины Окуевой – 55-летнего выходца из Дагестана Игоря Редькина поместили под стражу до 11 марта.

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области – неизвестные расстреляли автомобиль, в которому ехали она и ее супруг, командир добробата Адам Осмаев. Получив пять пулевых ранений, включая два – в голову, женщина скончалась на месте, а находившийся за рулем мужчина был ранен в ногу.

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