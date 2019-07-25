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Задержание российского танкера в Украине: появилась реакция ЕС

25 июля, 18:26

Брюссель ожидает дополнительной информации об инциденте с задержанием танкера РФ

Фото: Reuters

Евросоюз осведомлен об инциденте с задержанием Украиной российского танкера в порту Измаила, однако пока не комментирует инцидент по существу, ссылаясь на недостаток информации. Об этом сообщили в пятницу во внешнеполитической службе ЕС.

"Мы осведомлены о сообщениях о задержании российского судна. Мы ожидаем дополнительной информации об инциденте с задержанием танкера РФ", - сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

Там не уточнили, кто именно должен предоставить Евросоюзу эту дополнительную информацию.


Ранее Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе, которые после были захвачены ФСБ вместе с 24 украинскими моряками. 

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В СБУ рассказали, что 24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Следствие установило, что с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, название танкера "NEYMA" российскими владельцами изменено на название "NIKA SPIRIT".

Справка:

По инициативе Военной прокуратуры Советом национальной безопасности и обороны Украины, соответствующим Решением, введенного в действие Указом Президента Украины от 19.03.2019 №82 / 2019, сроком на 3 года, применены специальные экономические санкции и другие ограничительные меры к ООО "ЮВАС ТРАНС", а именно: заблокированы активы предприятия, ограничено торговые операции, приняты меры для предотвращения вывода, запрета участия в приватизации и аренды государственного имущества и тому подобное.

ООО "ЮВАС ТРАНС" является владельцем Керченского судоремонтного завода, на котором к моменту блокировки Керчь-Еникальского канала находился танкер "NEYMA".

Напомним, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными. Об этом говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о достижении договоренности об освобождении украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла это заявление, отметив, что такой договоренности не существует.

17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября.


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Тег Россия, танкер, Евросоюз

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Источник:

ТАСС

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