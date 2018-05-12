Задержание украинских рыбаков Россией: появились первые подробности

Сегодня, 12:26

Россияне задержали двоих жителей Бердянска – мужчин 51 и 21 лет

Фото: vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Двое рыбаков из Бердянска, которые вышли в Азовском море 10 мая – это жители Бердянска, 51 и 21-летний мужчины. Рыбачить они отправились на лодке "Амур" с территории базы отдыха "Искра" на Бердянской косе.

"Их задержали пограничники РФ в городе Ейск Российской Федерации, Краснодарский край", – сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.

Также она добавила, что спасатели Запорожской области прекратили операцию по поиску рыбаков.

"На данный момент я думаю, что этим занимаются правоохранительные органы, так как поисковая операция прекращена. Люди живы, один из пропавших рыбаков позвонил жене", – сообщила пресс-секретарь.

Кроме того, в ГСЧС добавили, что сообщение об исчезновении двух рыбаков спасатели получили накануне, 11 мая в 9:50, от капитана-координатора морского спасательного координационного подцентра, которому в 6:00 сообщили местные жители.

Напомним, ранее корабль морской охраны Госпогранслужбы в Азовском море задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек.

Позже стало известно, что два моряка смогли покинуть территорию Украины и прибыли в оккупированный в Крым. Остальные семь членов экипажа, по словам их адвоката, находятся в Украине, "поскольку у них изъяли безосновательно паспорта и нет документов, по которым можно покинуть украинскую территорию".
Россия, рыбаки, запорожская область

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УНН

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