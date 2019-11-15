Задержанного под Киевом одного из главарей ИГИЛ разыскивал Интерпол

Он был тесно связан с «военным министром» ИГИЛ

Террористы ИГИЛ / Фото: Сегодня

Один из главарей группировки "Исламское государство" по прозвищу Аль Бара Шишани, которого Служба безопасности Украины задержала в Киеве, является грузинским гражданином Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола. Об этом говорится в распространенном заявлении Службы госбезопасности Грузии.

"В результате проведенных следственных мероприятий СГБ удалось установить, что в 2014 году Цезарь Тохосашвили отправился в Сирийскую Арабскую Республику и стал участвовать в боях против правительственных сил. Следствие установило, что в 2015 году Цезарь Тохосашвили стал членом террористической организации "Исламское государство", — указывается в документе.

По данным СГБ Грузии, Тохосашвили был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как "военный министр" ИГ Абу Умар аш-Шишани, также выходцем из Грузии. Тбилисский городской суд 6 ноября заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.

Реклама

Ранее о задержании боевика сообщила СБУ. Она проинформировала, что преступник был схвачен в Киевской области возле частного дома, где проживал. Украинская сторона заявила, что Аль Бара Шишани с 2012 года командовал одним из отрядов ИГ в сирийской провинции Латакия.

В тренде Взрывы в Балаклее: Минобороны дало свое объяснение

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Отметим, что решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама