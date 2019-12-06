Задержанному "депутату" из партии Путина сообщили о подозрении – СБУ

"Депутат" из оккупированного Россией Севастополя член путинской партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который был задержан на админгранице с Крымом, уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).
Кучерявого подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.110 УК Украины, добавили в пресс-центре.
Накануне, 5 декабря, в СБУ заявляли, что Кучерявый юридически не был задержан и проживает в одном из отелей Херсона. В спецслужбе отмечали, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.
Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член "Единой России" направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.
Отметим, что Игорь Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".
Как сообщали новости "Сегодня", на днях ФСБ заявила о задержании "украинской шпионки" в Крыму. Российские силовики утверждают, что на полуострове женщина якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.
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