Задержанному "депутату" из партии Путина сообщили о подозрении – СБУ

Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия"

Фото: ATR

"Депутат" из оккупированного Россией Севастополя член путинской партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который был задержан на админгранице с Крымом, уведомлен о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ).

Кучерявого подозревают в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.110 УК Украины, добавили в пресс-центре.

Накануне, 5 декабря, в СБУ заявляли, что Кучерявый юридически не был задержан и проживает в одном из отелей Херсона. В спецслужбе отмечали, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

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Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Каланчак". Член "Единой России" направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.

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Отметим, что Игорь Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ФСБ заявила о задержании "украинской шпионки" в Крыму. Российские силовики утверждают, что на полуострове женщина якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.

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