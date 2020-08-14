Загид Краснов объявил о начале уникального медицинского проекта для жителей Днепра

В Днепре в рамках медицинской реформы Загида Краснова стартует новый проект. Теперь горожане и члены их семей смогут получать бесплатную видеоконсультацию у ведущих врачей в различных направлениях медицины – прежде всего, у узкопрофильных специалистов. Все финансирование проекта взял на себя Загид Краснов.

В проекте задействованы ведущие врачи клиники "Ваше здоровье" с многолетним опытом работы в стационарах, скорой помощи и т.д. Это и педиатры, в том числе с 30-летним стажем, неврологи, эндокринологи, ЛОР, терапевты, гинекологи и семейные врачи.

Для того, чтобы получить консультацию необходимого врача, нужно получить специальную карточку в приемной "Громадской силы", скачать на телефон приложение "ДоброДок" и пройти регистрацию. Каждый сможет заполнить медицинскую карту на себя и членов своей семьи. После этого остается выбрать из предлагаемого списка необходимого врача. Сама консультация проходит в режиме видеосвязи.

В условиях карантина и роста заболеваемости COVID-19 данный проект позволяет не только обеспечить жителей Днепра быстрой и квалифицированной первичной медицинской консультацией, но и избавит от необходимости подвергать себя риску при личном посещении больниц и поликлиник.

На реализацию медицинской реформы в Днепре Загид Краснов уже выделил более 14,5 млн грн. Теперь к капитальным ремонтам больниц, обеспечению медицинских учреждений современным медоборудованием последнего поколения добавилась и помощь горожанам в плане получения своевременной врачебной консультации.

Лидер "Громадской силы" отметил, что очень важно прививать людям культуру здорового образа жизни.

"Наше здоровье зависит от многих факторов, но главное – наше здоровье зависит от того, как мы к нему относимся. Зачастую мы не спешим обращаться к врачу, когда у нас появляются симптомы той или иной болезни. Нам не хочется жертвовать работой, не хочется стоять в очередях в больницах, мы думаем, что само пройдет и т.д., – подчеркнул Загид Краснов. - Мы думаем, что экономим время, а на самом деле потом тратим гораздо больше времени и денег, чтобы вылечиться. Отчасти причина этому, что нет альтернативы походу в больницу. Теперь эта альтернатива есть. Хочу пожелать всем жителям Днепра здоровья. Давайте тратить наше время не на болезни, а на семью, увлечения и прочие приятные моменты".

Количество обращений за консультациями не ограничено.

Получить карточку смогут горожане в возрасте от 25 до 55 лет в приемной "Громадской силы" по адресу: ул. Баррикадная, 15А. Телефон +380 (93) 463 89 93.

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