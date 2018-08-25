Заговор на счастье: мольфар и астролог предсказали будущее Украины

Мы нашли в Карпатах мольфара и выяснили, зачем нужен градовый чепелык и что ожидает Украину

Люди, которых называют карпатскими мольфарами, живут уединенно в горах, подальше от скоплений народа. Сами свои "услуги" не рекламируют, но если пришел — то примут. И избегают публичности, особенно прессы, говорит Николай Данилюк, основатель музея карпатской магии в Верховине. Возможно, они опасаются повторить судьбу знаменитого мольфара Михаила Нечая — его, напомним, убили в 2011 году, а убийцу признали невменяемым и отправили на лечение. Или понимают, что делать глобальные прогнозы стало делом неблагодарным. Найти мольфара в стоге сена и разговорить — задача не из простых. Но мы попытали удачу: отыскали такого мага-прорицателя, и ко Дню независимости Украины узнали о ее ближайшем будущем.

В этой части Карпат каждая дощечка дышит стариной. Не зря уникальный музей карпатской магии появился именно в Верховине, где и так чтят аутентику, традиции культуры и быта. Соседняя Криворивня — это место, где Параджанов снимал культовые "Тени забытых предков": здесь уцелела даже традиционная хата-гражда, которую выбрали для съемок. Теперь в ней — популярный музей. Летом село превращалось в элитарный клуб украинской интеллигенции, носителей прогрессивных взглядов и патриотов: здесь любили проводить каникулы Михаил Грушевский, Ольга Кобылянская, Иван Франко, Леся Украинка. Рядом — Верхний Ясенив, где жил прославленный карпатский мольфар Михаил Нечай. Да и Орест Стафийчук, современный мольфар и целитель, автор серии книг "Книга советов карпатского мольфара", тоже здешний. Тут знают все о дедовских обрядах и обычаях, помнят легенды и предания о мольфарах, которые не только человеческими судьбами управляли, но и грозами. Словом, лучшее место для поисков прорицателей. Именно сюда мы и отправились.

Карпатская глубинка: грибной бум и "сам себе знахарь"

Одинокие хатки утопают в пихтах на безопасном расстоянии от бурных Путилки и Черемоша, прячутся там и сям на холмах. Вторую неделю сушится под моросящими дождями сено, вьющаяся фасоль вымахала уже в два человеческих роста, ягоды дикой малины и ежевики лопаются от соков. На благоухающих склонах лениво щиплют травку коровы и кони, таращатся на редкие автомобили пугливые овечки. Местные говорят: кормленые зайцы и лисы распоряжаются в подворьях, как у себя дома.

Даже среди лета днем из дымоходов тянется дымок: готовят в печах еду, сушат грибы впрок. Как раз задождило, и белых в лесах уйма: все, кому не на работу, пропадают в лесах. К вечеру в специальных "приемных пунктах" на трассе урожай скупают оптовики: грибы тщательно сортируют, грузят в машины и развозят по всей Украине.

"В начале сезона даже по 60 грн за кг принимали. А как грибов стало видимо-невидимо, цена до 40—45 упала", — жалуется местный пенсионер Иван Николаевич.

Летом каждый день год кормит. На магазины, полицию и скорую помощь в краю бездорожья надежды никакой, поэтому каждое подворье само заботится о здоровье, благополучии и безопасности, как может. А с чем не справляется, с тем помогают ворожки-целители.





Карпатский быт. Кухня open air — нормально, даже если дождь Сезон. В ливень авто бесполезно Дорога к мольфару. Идти пришлось козьими тропками и вброд

В интернете телефоны мольфаров не найти. А здесь кого ни спроси — сразу понимают, кого надо.

"Вам Данилючку или Ткачучку? Одна по книге будущее читает, другая на бобах. Есть еще один, он на картах Таро умеет", — предлагает продавщица в сельской лавке. "Только живут далеко в горах. А если поближе, так у второго моста от моей хаты баба Ольга. К ней во двор заходишь — сразу чешет как по писаному, кто такой и что на сердце", — подхватывает покупательница.

За час можно навести справки обо всех мольфарских пунктах в радиусе 30 километров — с подробностями о том, кому и какую болячку пролечили. Наталья Псарюк признается: сама не ходила, а вот подругу водила к бабусе Ольге.

"У нее как-то деньги пропали, 2000 долларов, — рассказывает она, выкладывая головку свежей брынзы в отверстие на печке — прокоптиться. — Пошли мы узнать, искать деньги или уже не стоит".

По данным вещуньи, деньги дом не покидали.

"Точно описала, что у подруги в доме и как. Подруга все перерыла и нашла их! Спустя полгода, но в белой сумке, как и говорила Ольга", — разводит руками Наталья.

На следующий день она вручает нам резиновые сапоги-вездеходы и телефон Сергея, владельца УАЗика. Сергей — это такая "развозка" для искателей мольфаров, его в селе все знают и рекомендуют. На консультациях целительницы научились делать маленький бизнес: живет высоко, местность пересеченная. Но можно нанять УАЗик за 500 грн или проводника за 150—200. Дня не проходит, чтобы они простаивали.

Искать гида не пришлось — сам объявился. Ливни вывели воду с берегов, машине хода нет, а пешком по горам — сколько угодно.

"Дадите 150 грн, отведу, — предлагает парень в резиновых шлепанцах на босу ногу. — Тут недалеко, километров семь. За час доберемся".

Шли мы в итоге намного дольше. Пять раз перешли речку по узким скользким бревнам-перекладинам (две снесло потоком и пришлось идти вброд), нарезать круги козьими тропками по холмам и зарослям по пояс. Сверху моросит, внизу — сплошное болото и грязь. А Виталик шлепает в своих тапках, как по пляжу, и приободряет нас рассказами о гадюках. Еще и успевает перекрикиваться с дальними хатами — видимо, только так и попадают в эту глушь сельские новости за неделю. Маршрут менялся раза три, и лишь чудом это броуновское движение вывело нас на дорогу сквозь лес, к вершине, где притаились несколько хат. Итого: 4,5 часа ходьбы по бездорожью, около 20 км за плечами — вот цена общения с предсказательницей.

Когда-то тогда еще премьер-министр Виктор Янукович тоже побывал у Марии. О том вся округа знает. Он прилетел на вертолете, сел прямо на горе у ее хаты.

"Она ему напророчила президентство. Говорят, Янукович за то ей автомобиль подарил, джип, — рассказывает Наталья. — А потом старший сын Януковича на свадьбе у ее дочки гулял. Люди шли на свадьбу не на молодых смотреть, а на высоких гостей".

Но Марию эти разговоры сердят — мол, зачем говорить о том, чего не знаешь. Джипа мы не заметили, живет она довольно скромно, особенно по сравнению с дворцами в окрестных селах. Раньше, по словам Псарюков, селяне массово ездили на заработки в Россию, теперь в Румынию. На заработанное возводят особняки с башнями и шпилями (многие так и стоят необитаемые — отапливать дорого).

"У нас одни с контрабанды сигарет живут, другие с лесозаготовок (тоже не всегда легальных. — Ред.)", — доверительно сообщает проводник.

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Что ожидает Украину: кровавая осень и мудрый президент

На столе у мольфарки Марии — толстая книга со старославянским текстом. Ее надо раскрыть наугад, и на странице будущее посетителя открывается как на ладони. Но Мария не в восторге от визита журналистов — говорит, были уже, осталась сюжетом недовольна. Мол, люди не хотят слышать то, что им против шерсти. Кто бы поверил в 2012 году, что будет война с Россией? А крайними остаются ясновидящие. Я обещаю ей конфиденциальность, никаких фото и координат. И предсказательница, отсканировав меня взглядом, с ходу начинает рассказывать, каким видит будущее Украины.

"Женщина на выборах не пройдет. Президентом станет светлый мужчина из восточной части страны. При нем будет очень молодой премьер, оба достаточно мудрые. Украинцы станут жить лучше, президент найдет способ лавировать между Востоком и Западом. Европа останется надежным партнером, но пока Украина в Евросоюз войдет, он уже будет совсем не тем объединением, что сегодня. А с Россией найдут компромисс. Уже года через два в Украине будет мир. Есть опасения, что до того в Донбассе еще произойдет одно побоище вроде Дебальцевского котла: кто пришел на крови, должен уйти на крови. Медицинскую реформу так и не закончат, придется вернуть, как было, с косметическим ремонтом — нововведениями. А другая реформа заработает: немало преступников ответят перед судом за свои деяния и сядут в тюрьму. Будут адское лето и кровавая осень. Счастье еще, что в этом году не было массовых беспорядков. Но Украина станет хорошей для жизни непременно. И к нам будут переселяться другие народы, пойдут беженцы, нелегалы из разных стран".





Карпаты. Хатки здесь разбросаны по живописным склонам Заливает. В сезон дождей реки переходят вброд в "вездеходах" Идиллия. Хозяйство в этой части страны в основном натуральное

У опытного астролога Влада Росса свое видение развития будущих событий. Он говорит, пока точно не скажешь, кто победит на выборах — еще не все кандидаты зарегистрировались.

"Будущий год для Порошенко — очень сложный: ничего нет в Доме вершины власти, — говорит он. — В годовом гороскопе Украины, который включается 24 августа, вижу восходящее солнце — некая харизматичная яркая особа, творческая и красноречивая".

То есть победить может и Олег Ляшко, и Юлия Тимошенко, и Святослав Вакарчук с Владимиром Зеленским, если будут баллотироваться. По словам астролога, процветание ждет Украину при президенте Тельце: он, в случае победы, мог бы принести стране своей должностью благоденствие.

"Реформы будут обязательно, планета Уран — символ больших перемен — вошел в зодиакальный знак Тельца, — рассказывает эксперт по астрологии. — В течение 7 лет, пока он там будет находиться, придут абсолютно новые лидеры. Молодые 30—40-летние люди сместят чиновников-взяточников".

Большой скачок в развитии страны начнется в 2020—2021 годах, пророчит Влад Росс, как раз после окончательного перемирия на Донбассе (2019—2020 гг.).

"Но победим Россию только через 20 лет, когда она развалится. Отпадут Татарстан, Кавказ, Сибирь. Лишившись сибирских газа и нефти, Россия сама попросится в друзья", — говорит астролог.

Заметное потепление отношений начнется сразу после ухода Путина из власти. Если ориентироваться на официальную его дату рождения, то это может случиться уже в этом году, говорит Влад Росс.

"Сложный период у Путина начнется осенью, вплоть до переворота и смерти, — делится выводами Росс. — Но расчет по этой дате рождения может быть неверен: у сотрудников КГБ настоящие паспортные данные могут быть засекречены".

Самый опасный период в зоне АТО — август: кровавая Луна, кровавый Марс, катастрофически близко подошедший к Земле. Но если в этом месяце все тихо, то в сентябре вероятность кровавых событий значительно ниже, а дальше — практически ничтожна.

Будни мольфаров: настойка на гадюках и аномалии

Музей карпатской магии открыли в ночь на Ивана Купала. В Карпатах это большой праздник, в который можно овладеть великой силой.

"Михаил Нечай говорил, что Ивана Купала — что вторая Пасха. В этот день ходил собирать травы — они становились наиболее целебными", — рассказывает Галина Дидушко-Мартыщук, гид музея.

В маленькой избушке на курьих ножках с жутко скрипучей дверью — полное собрание загадок Карпат: наследие Нечая, целителя Гоя из Шешор и "гадерки" Параски Соколовской. Нечай считался последним классическим примивныком (знахарем, лечащим заговорами — примовками). Гой с помощью биотоков в руках избавлял от зубной боли, лечил эпилепсию и энурез, а "внутренние" болячки брал травами. "Гадерка" заговорами умела лечить укусы змей и вообще дружила с пресмыкающимися. После смерти легендарных знахарей Николай Данилюк обошел их родственников, собрал рассказы о них и личные вещи.

"Все равно они имеют силу только в руках хозяев", — объясняет Галина.

Чтобы управлять градом и молнией, нужен осиновый крест, гадючья палица и градовый чепелык. Палка становится гадючьей, если тронуть ею гадюку, когда она поедает лягушку. А вот градовый чепелык, как рассказывал Нечай, для себя надо делать самому — раз в год, в Святой вечер, из лезвия косы, которой при покосе разрубили гадюку, не говоря при этом ни слова.

"Целый день 6 января целитель не ест и не пьет, молится. Вечером, когда на столе уже стоят 12 блюд, кладет понемногу каждого на тарелку, перемешивает, берет свечу и выходит из дома, — описывает процесс Галина. — Там на все четыре стороны света читает архаическую молитву. Так чепелык набирал магическую силу".

Он знал руки только того, кто его изготовил, и если газда терял чепелык, он всегда возвращался к мольфару разными путями.







Тот самый музей. Здесь расскажут все о карпатских примивныках Экспонаты. Осиновый крест и чепелык нужно сделать самостоятельно Арсенал. Эти вещи уже не опасны Зелье. Пить под присмотром

Вообще, мольфар — это тот, кто делал мольфы на погибель (как куклы вуду) или умел разгонять тучи. Но термин распространился на всех карпатских знахарей.

"И даже Нечай смирился, что его так называют", — объясняет Галина.

После экскурсии у посетителей, как правило, возникает два вопроса: где найти мольфара и оставил ли Нечай ученика, ведь потребность в их помощи у народа огромна. К Нечаю, по словам заведующих музеем, много людей приезжали перенимать опыт, но он никого не взял в науку: говорил, миром правят деньги, и вы только зарабатывать на целительстве хотите.

"Гой вообще денег не брал. А если люди тайком оставляли деньги, всегда относил их в церковь", — рассказывает Дидушко-Мартыщук.

Но примивнык и сам не железный: раз в год он должен "заземлять" человеческую грязь. Нечай ежегодно на 12 дней уединялся в пещере, не принимал воды и пищи, лежал в позе эмбриона и молился. Это помогало очиститься и зарядиться энергией, хотя у каждого целителя заговорами для этого свои способы.

"Пещера или землянка должна была находиться над медвежьей берлогой и под орлиным гнездом. Такое место есть на Чорногоре, но где именно, Нечай никому не открывал", — говорит Галина.

Легендарный мольфар ко всем выходил с черным котом Млынцуром — тот защищал биополе примивныка. Когда хозяина не стало, кот прыгнул в Черемош и пропал. Но остался камень-громовица — такой получается после удара молнии в дерево. Он успокаивает человека, если держать в руках, и лечит больное место, если прикладывать (только найти надо самому). В Карпатах ко всем природным аномалиям относятся с почтением. В музей передали, например, камень, который сам по себе оброс древесиной. Или кусок дерева, которое росло корой внутрь и покрылось узором, напоминающем перо.

"Нам его принес один местный житель. Дерево называем "Крыло", ему уже около 200 лет", — показывает Галина.

На одной из полок — коллекция настоек на гадюках. Снадобье якобы останавливает рост раковых клеток с момента начала терапии.

"Мы сами их приготовили. Подходят 4 вида карпатских гадюк, самые ядовитые, — рассказывает Галина. — Живую змею бросают в водку или спирт. Она выпускает белые пузырьки, оседает на дно и гибнет".

Лекарство настаивается, а потом его микродозами принимают под руководством примивныка: экспериментировать самостоятельно мы не советуем.