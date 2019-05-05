Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира. Фото: Depositphotos

Недавно Кабинет министров одобрил повышение цен на оформление загранпаспортов и ID-карт. Так, в Государственной миграционной службе отмечают, что стоимость вырастет впервые с 2016 г. К тому же, по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 г. почти на 200 млн грн, которые будут направлены, в том числе, на выполнение программ местного значения.

В правительстве добавляют, что в 2017 г. расходы Государственной миграционной службы выросли до 736 млн гривен по сравнению с 463 млн в 2016 г., и, соответственно, себестоимость услуг поднялась на 44,2%, что и повлекло за собой повышение цен.

Стоимость услуг изменится следующим образом:

оформление ID-карты до 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 279 грн;

оформление ID-карты до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 366 грн;

оформление загранпаспорта до 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 557,32 грн;

оформление загранпаспорта до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк), а ранее – 810,32 грн.

К слову, новые расценки будут распространятся и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов. Начнут действовать такие цены только с 1 июля 2019 года, а до того времени можно успеть оформить необходимый документ по более низкой цене. Недавно мы как раз поясняли, как восстановить ID-карту, а сейчас сайт "Сегодня" рассказывает, как оформить загранпаспорт, какие документы для этого нужны и во сколько все это обойдется.

Где можно оформить загранпаспорт

Если вы еще не успели оформить загранпаспорт, то лучше поторопиться и сделать это до повышения цен, если у вас есть такая возможность. В первую очередь отметим, что загранпаспорт можно оформлять не по месту регистрации, и даже не по месту жительства. Каждый гражданин Украины может прийти в любое подразделение Государственной миграционной службы и подать необходимые документы. Также, на сайте ГМС можно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав интересующий вас регион, дату, время и нужную услугу.

Помимо подразделений ГМС, можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ". Если вы живете за границей, тогда документы нужно отнести в соответствующее дипломатическое учреждение.

На месте нужно будет пройти процедуру сканирования указательных пальцев рук, которое осуществляется для всех взрослых и детей в возрасте от 12 лет.

Ваши данные внесут в заявление-анкету, поэтому нужно внимательно их проверить, чтобы не допустить ошибки. Также обращайте внимание на транслитерацию своих имени и фамилии.

Какие документы нужно подавать для оформления загранпаспорта:

заявление-анкета (печатается сотрудником, который принимает все документы);

паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);

документ, который подтверждает оплату административного сбора (выписка из банка) или же освобождение от его оплаты;

документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).

Сфотографироваться на паспорт можно сразу на месте подачи документов.

Если вы хотите восстановить или заменить документ, тогда ко всем перечисленным документам необходимо будет добавить заявление в свободной форме об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его потерей, а также выдержку из Единого регистра досудебных расследований (если паспорт был украден).

Напомним, что паспорт для выезда за границу можно оформлять всем, начиная с рождения. А если ребенок уже достиг 16-летнего возраста, он сам может обратиться за оформлением документа.

Сколько это будет стоить

Выше мы уже писали о том, как вскоре изменятся цены. На данный момент, до 1 июля, оформить загранпаспорт в течении 20 рабочих дней можно за 557,32 грн (253 грн составляют административные услуги и еще 302,32 грн стоит бланк). Если вам нужно оформить срочный паспорт – в течении семи рабочих дней – тогда придется заплатить вдвойне за административные услуги, и тогда общая стоимость оформления составит 810,32 грн.

Как отследить выдачу паспорта и забрать его

После того, как вы подали все документы, можно отслеживать состояние вашей заявки на сайте ГМС. Паспорт вам должны выдать не позднее, чем за 20 рабочих дней после подачи документов в обычном режиме, и не позднее семи рабочих дней при оформлении срочного паспорта.

Также на сайте ГМС можно заполнить форму для более быстрой выдачи документа, где вы укажете причины, по которым нуждаетесь в паспорте (командировка, выезд на лечение, смерть родственника и т.д.). В таком случае, паспорт вам могут подготовить в срок до трех рабочих дней, если заявка будет одобрена.

Чтобы получить документ нужно просто прийти в тот же центр, где вы непосредственно подавали документы для его оформления.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов.

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