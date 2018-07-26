Загранпаспорта в Украине теперь можно получить точно в определенные сроки

Украинцам больше не нужно стоять в очередях на оформление загранпаспортов, которые выдаются теперь через семь или двадцать дней. Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк во время брифинга 26 июля.

После введения безвизового режима для Украины спрос на загранпаспорта вырос в несколько раз. Это привело к очередям на оформление документов и персонализацию паспортов. Случались задержки в выдаче документов.

"Очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" полностью ликвидирована – документы выдаются в установленные законодательством сроки – в течение 7 и 20 рабочих дней в зависимости от суммы оплаченного административного сбора", – сказал глава службы.

Также сообщается, что в январе 2018 года введена дополнительная линия персонализации документов, что позволило более чем в два раза увеличить количество загранпаспортов, которые предприятие персонализирует сутки.

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Меры, принятые после резкого роста спроса на загранпаспорта начиная от введения безвизового режима для Украины, позволяют сегодня оформлять ежедневно более 20 000 загранпаспортов и более 5000 ID-карточек.

При этом в населенных пунктах, где местные власти ввели прием заявлений на оформление биометрических документов в центрах предоставления админуслуг (ЦНАП), очереди на оформление на сегодняшний день практически отсутствуют. Всего начиная с января 2015 году в Украине было оформлено около 9500000 биометрических паспортов для выезда за границу, по которым украинцы могут путешествовать в страны ЕС без виз.

Ранее сообщалось, что полиция разоблачила должностных лиц Госмиграционной службы в Киеве и Черкасской области, которые разработали и реализовали преступную схему незаконного оформления биометрических паспортов для выезда за границу.

Как сообщалось, украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных.