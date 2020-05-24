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  1. Последние новости Украины

Захваченные пиратами украинские моряки уже на свободе

24 мая, 17:33

Татьяна Очеретяна

Украинцы скоро отправятся домой

Семеро граждан Украины, которых захватили в плен пираты в Гвинейском заливе, уже на свободе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинские консулы, посольство Украины в Нигерии, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад, наконец, сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности и скоро отправятся домой", – написал Кулеба.

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Как мы рассказывали, контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

Напомним, в августе прошлого года украинских моряков захватили нигерийские пираты, которые напали на немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала.

Кроме того, вследствие пиратского нападения на судно 20 февраля захвачены десять членов экипажа, один из которых является гражданином Украины.

У берегов Африки, в Гвинейском заливе, пираты захватили грузовое судно с украинцами. Контейнеровоз следовал из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна были 17 членов экипажа. Во время нападения бандиты взяли в плен семерых моряков.

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