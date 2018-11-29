Захваченные Россией моряки получат по 50 тысяч: Полторак подписал приказ

На плечи моряков свалилось серьезное испытание, но теперь они могут рассчитывать на компенсацию от государства

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении каждому из задержанных Россией в Керченском проливе моряков материальной помощи в размере 50 тысяч гривен. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"По поручению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тыс. гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", – сообщил министр.

Также юридические службы Минобороны, Генштаба, ВМС координируют свои действия с офисом омбудсмена, международными правозащитными организациями, профильными органами власти, волонтерами относительно правовой поддержки захваченных в плен украинцев, подчеркнул Полторак.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

В то же время т.н. "суды" в Симферополе и Керчи уже арестовали всех захваченных украинских моряков – сначала 15 украинцев, а вчера к ним добавились еще девять (командный состав и офицеры СБУ). Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В связи с этим МИД Украины направил России ноту протеста.

Также стало известно, что пленных украинских моряков из Крыма перевезли в Москву. Как сообщил адвокат одного из пленников Джемиль Темишев, "моряки уже в Москве. Коллеги из "Лефортово" сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто".

Стоит отметить один любопытный момент – один захваченный украинский моряк в "суде" заявил, что не понимает по-русски. Командир рейдового буксира "Яны Капу", захваченного россиянами, старшина Олег Мельничук потребовал переводчика.