Захват оккупантами украинских рыбаков на Азове: прокуратура отреагировала

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Начато уголовное производство по факту незаконного захвата российскими пограничниками украинского маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту, произошедшего 15 февраля в Азовском море.

Об этом сообщается в Telegram прокуратуры Автономной Республики Крым.

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"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополь начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту. Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15.02.2020 года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи", – говорится в сообщении.

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Напомним, в западной части Азовского моря, недалеко от берегов оккупированного Крыма, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали судно, на котором находились четверо украинцев. Как стало известно, россияне обвинили капитана украинского судна в том, что он не выполнил "законное" требование пограничного отряда и попытался скрыться.

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