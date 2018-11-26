Захват украинских кораблей в Азовском море: еще три страны осудили действия России

Министерства иностранных дел Эстонии, Дании и Румынии осудили захват Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

"Россия должна восстановить свободный проход в Керченском проливе. Важно деэскалировать ситуацию сейчас", – написал на своей странице в Twitter глава МИД Дании Андерс Самуэльсе.

Также освободить украинские суда призвал глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

"Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет, и территориальную целостность Украины, это сознательный акт об усилении напряженности", – цитируют слова главы МИД Эстонии Свен Миксер в пресс-службе ведомства в Twitter.

Кроме того, обеспокоенность в связи с событиями в Азовском море выразила Румыния.

"Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона", – говорится в заявлении румынского внешнеполитического ведомства.

Смотрите выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" Смотрите в выпусках в 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, ранее министерство иностранных дел Польши осудило агрессию России в Азовском море и призывало ее уважать международное право.

Ранее мы уже писали о том, что вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".