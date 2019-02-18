Индивидуальный номер для авто: стало известно, как это сделать
Изменения помогут минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги
В процедуре заказа и перезакрепления индивидуального номерного знака (ИНЗ) произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.
"12 февраля 2019 года вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Украины от 26.12.2018 № 1058 "О внесении изменений в Порядок заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев". Этот порядок устанавливает единые требования к заказу, изготовления, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев (или индивидуальных номерных знаков, далее – ИНЗ). В процедуре заказа и перезакрепления ИНЗ произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги", – говорится в сообщении.
Ранее владельцу ИНЗ нужно было обязательно появиться в Главном сервисном центре МВД или территориальном сервисном центре МВД, а теперь процедуру заказа ИНЗ гражданин может пройти или в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД (независимо от места его регистрации. – Ред.), или пользуясь онлайн-услугами своего электронного кабинета водителя.
"Личное присутствие заказчика ИНЗ или юридически уполномоченного им лица в Главном сервисном центре МВД необходимо лишь в конце процедуры получения ИНЗ – когда гражданин забирает уже готовый номерной знак", – добавили в Сервисном центре.
Также упростилась процедура перезакрепления ИНЗ. Владелец индивидуального номерного знака может перезакрепить его с другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав в любой территориальный сервисный центр МВД пакет необходимых документов. Ранее перезакрепления осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД.
Напомним, в Украине находится около 1,5 млн авто на еврономерах. В ноябре парламент принял закон, который должен легализовать их – освободил от ответственности за нарушение законодательства и дал временную скидку на растаможку. До конца "акции" осталась неделя. Но за три месяца только 161 тысяча авто прошла растаможку.
Чтобы ускорить процесс, в правительстве решили упростить растаможку, а в парламенте появился законопроект, который предлагает продлить скидку еще на три месяца.
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