Заключенным разрешили цветные карандаши: в украинских тюрьмах отказываются от норм СССР

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о том, как продвигаются реформы в пенитенциарной системе Украины. По его словам, уже сегодня много сделано в плане разработки новых нормативно-правовых актов.
"Это не видно со стороны, не очень громко звучит, но крайне важно для системы и наших людей (как сотрудников, так и "подопечных"). Скажем, внедрили новые правила внутреннего распорядка. Могу даже назвать это до определенной степени прорывом, ибо некоторые нормы не менялись со времен СССР! Вот пример: существовал до недавнего времени запрет для содержащихся в наших учреждениях на цветные карандаши! Нельзя их иметь в камере или общежитии — и баста! Почему — уже никто и не помнит. Предположили, что, наверное, это было связано с боязнью, что узники будут рисовать советские рубли..." - отметил Чернышов, добавив, что что эта норма давно устарела и ее необходимо было отменить.
Еще одним анахронизмом, по словам Чернышова, была норма о количестве нижнего белья для заключенных женщин.
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Но вместе с отменой старых норм надо было вводить новые.
"Надо было вводить некоторые новые нормы, например, о пользовании предметами быта, которых ранее просто не существовало. А по правилам внутреннего распорядка, все, что не разрешено, — запрещено! Допустим, некоторые предметы женской гигиены, да и другие вещи", – отметил замминистра юстиции.
Детальнее читайте на сайте сегодня в материале: "Зарплату подняли на 230%, но этого мало": замминистра юстиции о реформе тюремной системы".
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в киевскую тюрьму пытались доставить наркотики с помощью дрона. Полиция задержала 20-летнего подозреваемого.
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