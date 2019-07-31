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Заключенным разрешили цветные карандаши: в украинских тюрьмах отказываются от норм СССР Корчинский Александр https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0,%20%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0,%20%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B 2019-07-31T08:20:00+03:00 Украина Помимо отмены старых советских норм в системе ГПтСУ необходимо было ввести новые

Заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о том, как продвигаются реформы в пенитенциарной системе Украины. По его словам, уже сегодня много сделано в плане разработки новых нормативно-правовых актов.

"Это не видно со стороны, не очень громко звучит, но крайне важно для системы и наших людей (как сотрудников, так и "подопечных"). Скажем, внедрили новые правила внутреннего распорядка. Могу даже назвать это до определенной степени прорывом, ибо некоторые нормы не менялись со времен СССР! Вот пример: существовал до недавнего времени запрет для содержащихся в наших учреждениях на цветные карандаши! Нельзя их иметь в камере или общежитии — и баста! Почему — уже никто и не помнит. Предположили, что, наверное, это было связано с боязнью, что узники будут рисовать советские рубли..." - отметил Чернышов, добавив, что что эта норма давно устарела и ее необходимо было отменить.

Еще одним анахронизмом, по словам Чернышова, была норма о количестве нижнего белья для заключенных женщин.

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Но вместе с отменой старых норм надо было вводить новые.

"Надо было вводить некоторые новые нормы, например, о пользовании предметами быта, которых ранее просто не существовало. А по правилам внутреннего распорядка, все, что не разрешено, — запрещено! Допустим, некоторые предметы женской гигиены, да и другие вещи", – отметил замминистра юстиции.

Детальнее читайте на сайте сегодня в материале: "Зарплату подняли на 230%, но этого мало": замминистра юстиции о реформе тюремной системы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в киевскую тюрьму пытались доставить наркотики с помощью дрона. Полиция задержала 20-летнего подозреваемого.

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