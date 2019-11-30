Закон о незаконном обогащении и электронные водительские права: главные события недели

Президент Зеленский теперь раз в неделю будет делиться в соцсетях "всем, что на душе"

/ Фото: СБУ

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя сыновьями, а новый посол Канады в Украине Лариса Галадза вручила в МИДе верительные грамоты. Читайте ТОП-5 главных новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент анонсировал формат еженедельных видеобращений к народу

В понедельник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook очередное видеообращение, в котором пообещал раз в неделю "откровенно делиться всем, что на душе".

"Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем "залетит"). Приятного просмотра", – говорится в сообщении главы государства.

Собственно говоря, формат видеобращений Зеленский заложил с самого начала своей политической карьеры, когда 1 января 2019 года телеведущий и шоумен в перерыве юмористического шоу "Квартал 95" заявил в своем новогоднем поздравлении, что идет в президенты Украины. Подробнее об этом читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Будьте бдительны": о чем говорил Зеленский в своих видеообращениях.

Детский омбудсмен попал в ДТП вместе с двумя детьми

24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию. ДТП случилось на Одесской трассе в поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы – около 13 часов 24 ноября легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулась с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и отрикошетила в отбойник. По данным основателя сайта dtp.kiev.ua Владислава Антонова, чиновник проехал на красный свет светофора и в его машине не было детских автокресел.

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Помимо чиновника, в автомобиле находились также двое его детей – старший сын, 19-летний Тимофей и младший Елисей, 2009 года рождения. К сожалению, подтвердились худшие опасения: Николай Кулеба и его сын оказались в реанимации. По словам Владислава Антонова, омбудсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости и ушиб грудной клетки.

Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) также серьезно травмированы. У младшего – 10-летнего Елисея, перелом тазовой кости и травмы брюшной полости. Старший сын Тимофей поступил в реанимацию в очень тяжелом состоянии, у него ушиб мозга.

Что касается водителя микроавтобуса, он был госпитализирован в Киево-Святошинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области, по факту дорожной аварии с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка начато уголовное производство.

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В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении

Вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" (№ 263-ІХ). Документ 27 ноября был опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых больше чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами уже в декабре

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

"Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, нормативно уже все готово для введения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть, я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть, все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть, это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров. Новый посол Канады прибыла в Украину Новоназначенный посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину. Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот. Лариса Галадза вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару. Фото: МИД Боднар и Галадза обсудили приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинско-канадского особого партнерства. Также отдельное внимание было уделено ситуации в связи с российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, а также развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Как сообщалось, Галадза была назначена послом Канады в Украине в начале ноября. Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.

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