Закон о незаконном обогащении и электронные водительские права: главные события недели

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП вместе с двумя сыновьями, а новый посол Канады в Украине Лариса Галадза вручила в МИДе верительные грамоты. Читайте ТОП-5 главных новостей страны уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".
Президент анонсировал формат еженедельных видеобращений к народу
В понедельник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook очередное видеообращение, в котором пообещал раз в неделю "откровенно делиться всем, что на душе".
"Буду рассказывать о наших успехах, победах, планах и неудачах (а они, конечно, тоже есть). Надеюсь, что такой формат всем "залетит"). Приятного просмотра", – говорится в сообщении главы государства.
Собственно говоря, формат видеобращений Зеленский заложил с самого начала своей политической карьеры, когда 1 января 2019 года телеведущий и шоумен в перерыве юмористического шоу "Квартал 95" заявил в своем новогоднем поздравлении, что идет в президенты Украины. Подробнее об этом читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Будьте бдительны": о чем говорил Зеленский в своих видеообращениях.
Детский омбудсмен попал в ДТП вместе с двумя детьми
24 ноября стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию. ДТП случилось на Одесской трассе в поселке Чабаны Киево-Святошинского района столицы – около 13 часов 24 ноября легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулась с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и отрикошетила в отбойник. По данным основателя сайта dtp.kiev.ua Владислава Антонова, чиновник проехал на красный свет светофора и в его машине не было детских автокресел.
Помимо чиновника, в автомобиле находились также двое его детей – старший сын, 19-летний Тимофей и младший Елисей, 2009 года рождения. К сожалению, подтвердились худшие опасения: Николай Кулеба и его сын оказались в реанимации. По словам Владислава Антонова, омбудсмен получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости и ушиб грудной клетки.
Оба сына Кулебы (2000 и 2009 года рождения) также серьезно травмированы. У младшего – 10-летнего Елисея, перелом тазовой кости и травмы брюшной полости. Старший сын Тимофей поступил в реанимацию в очень тяжелом состоянии, у него ушиб мозга.
Что касается водителя микроавтобуса, он был госпитализирован в Киево-Святошинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области, по факту дорожной аварии с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка начато уголовное производство.
В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении
Вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" (№ 263-ІХ). Документ 27 ноября был опубликован в официальном издании "Голос Украины".
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых больше чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами уже в декабре
Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.
"Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, нормативно уже все готово для введения изменений.
"Приложение уже тестируется. То есть, я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть, все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть, это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.
Новый посол Канады прибыла в Украину
Новоназначенный посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину. Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот.
Боднар и Галадза обсудили приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинско-канадского особого партнерства. Также отдельное внимание было уделено ситуации в связи с российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, а также развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Как сообщалось, Галадза была назначена послом Канады в Украине в начале ноября. Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.
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