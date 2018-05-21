Закон о трансплантологии: что происходит на рынке человеческих органов в Украине

Это называется "презумпция несогласия". Закон о трансплантологии принят на минувшей неделе. Если при жизни человек не дал разрешения на изъятие своих органов, после смерти их не имеют права трогать. Либо согласие дают родственники. Это наиболее лояльный вариант закона для украинцев. Такой работает в США, Канаде, Германии, Франции.

Другой принцип – "презумпция согласия". Он предполагает автоматическое изъятие органов после смерти, если при жизни человек письменно не запретил это делать. Такой действует, например, в Беларуси, России, Великобритании.

Новый закон полноценно заработает с нового года. А сегодня люди готовы прямо сейчас отдать почку или части печени, чтобы заработать быстрые деньги. Что происходит на рынке человеческих органов, и где еще можно себя продать.

Если у вас сломался автомобиль, вы без проблем можете поехать на авторынок, или на так называемую разборку. Для вашего стального коня сразу же подберут рабочую деталь, взамен сломавшейся.

"Помни, что Бог создал человека без запасных частей". Такое напоминание висело на заводе великого автопромышленника начала двадцатого века Генри Форда. Прошло столетие и запасные части можно подобрать и для человека. От донора.

В глобальной сети сыплются предложения.

Здесь можно, как купить так и продать почки, печень, костный мозг, волосы… даже душу.

Мужчины, женщины, молодые, взрослые. Украинцев, желающих расстаться со своими органами за деньги, как оказалось, предостаточно.

К примеру, 22-летний парень из Ровно хочет лишиться здорового органа, потому что влез в долги. Ирина из Чернигова 39-летняя женщина, развелась с мужем. Осталась с двумя детьми. Ради нового жилья Ирина готова продать несколько органов.

Почки Екатерины отказали четыре года назад. Минимум два раза в неделю ей делают искусственное очищение крови. Донора нет. По закону можно взять только у родственника. Однако кроме сына у женщины родственников нет.

В Украине более тысячи людей нуждаются в пересадке почки. А еще есть пациенты, которым нужны печень, кровь, костный мозг, роговица глаза, есть люди, которые не могут забеременеть. И если есть спрос, и деньги у больного, то найдется очень много желающих заработать.

Самый простой способ заработать на себе это сдать кровь. В ближайшем центре переливания крови могут заплатить 73 гривны и даже бесплатно накормить.

Можно сдать плазму. За нее дают 96 гривен. Но на этом не разбогатеешь. Кровь можно сдавать раз в два месяца, а плазму раз в две недели.

Идем далее. Для многих женщин стать матерью – проблема. Помочь могут чужие яйцеклетки. Вот сайт одной из частных клиник. За такое донорство предлагают от 18-ти до 22-х тысяч гривен. Ирина, перед решением продать органы рассматривала и этот вариант. Однако не смогла из-за ограничений по возрасту.

Ранее Ирина уже успела побывать суррогатной матерью. За суррогатное материнство получила десять тысяч. Хотела родить еще, но снова помешал возраст.

Десять тысяч долларов – цена рождения ребенка для других родителей.

Вот расценки на человеческое тело, которые есть в открытом доступе. Легально можно слать кровь – 73 гривны. Плазма 96. Яйцеклетка 18 – 22 тысячи гривен. Сперма – 250 гривен. Волосы – две-три тысячи гривен. Суррогатной матерью можно стать за 20 тысяч долларов.

А в прейскуранте за нелегальное донорство уже другие цены. Это цены, которые предлагают покупатели, или посредники. Роговица глаза – пять тысяч долларов. Костный мозг – 20 тысяч. Легкое – около ста тысяч долларов. Печень – почти 180 тысяч. Почка – в районе 200 – 250 тысяч долларов. Но, потенциальные доноры, с которыми общались журналисты готовы отдать дешевле. Намного.

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Журналисты тоже решили дать объявление о продаже почки. Написали письмо потенциальному покупателю.

И, в ожидании ответа, продолжали обзванивать людей. По номеру из объявления ответила женщина.

Оказалось, что объявление о донорстве почки выставил ее сын. Однако донором он не сможет стать, потому что его убили в Киеве.

Заявка Александра о продаже почки датирована серединой января. В конце марта его без признаков жизни – по информации полиции, нашли на улице Лаврской. Вначале родителям сказали, что его убили.

В Киев Александр отправился в январе этого года. Хотел заработать денег, чтобы вернуть девушку, с которой расстался. Через полтора месяца родителям позвонили.

Шоркированные родители поехали в Киев, но тело им поначалу выдавать отказались. Дальше больше – в медицинском заключении причиной смерти назван острый панкреатит. Мол умер сам. Но родителей смутили непонятные следы теле. Журналисты пообещали убитым горем людям узнать – что же случилось с их ребенком? Связано ли это с его попыткой продать почку на черном рынке?

В это же время журналистам ответили на предложение продать почку. Вознаграждение 30 миллионов рублей – это почти полмиллиона долларов. Обещали подарить машину и заботиться всю жизнь. Заманчивое предложение. Но и опасное. Об этом предупредил один интересный человек, который тоже ищет покупателя для себя. Его зовут Владислав. На собственном горьком опыте он узнал, что большинство так называемых покупателей – мошенники.

Однако Ирина и Алексей от намерения продать свои органы отступать не собираются. А мама погибшего при странных обстоятельствах Александра все пытается понять – почему не стало сына.

Подробнее о законе читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новый закон о донорстве в Украине: легализация трансплантации органов".