Закон против мата: соцсети бурлят шутками и возмущением

Предложение Богомолец запретить мат законодательно бурно обсуждают в сети

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Предложение народного депутата Ольги Богомолец запретить сквернословие на законодательном уровне вызвало множество отзывов среди пользователей социальных сетей.

Многие были возмущены этой инициативой, а некоторые откровенно подшучивали над перспективами исполнения такого закона, если он будет принят.

Стоит отметить, что автор законопроекта объяснила свою инициативу желанием прекратить "изнасилование речи" сквернословием, и заверила, что подавала документ "не как политик, а как врач, женщина, мать четверых детей и просто гражданка Украины".

Что касается наказания за матерщину, то для физлиц предусматриваются штрафы от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы от 40 до 60 дней, а для СМИ – 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции.

Стоит отметить, что, кроме откровенных насмешек, некоторые пользователи предположили, что предложение о наказании за сквернословие является попыткой отвлечь внимание от более важных законов, например, об импичменте.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году президента РФ Владимира Путина рассмешила просьба разрешить матерщину. Один из участников Совета по культуре возмутился нецензурным содержанием современных песен, и он предложил решение проблемы, но в ответ услышал смех.

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