Законопроект о стремлении Украины в ЕС и НАТО принят комитетом Рады

За закрепление в Конституции стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО проголосовали 11 из 18 членов комитета

Первый из пяти необходимых комитетов Верховной Рады принял предложенный президентом Петром Порошенко законопроект №9037 о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что данное решение было принято на заседании комитета по вопросам национальной безопасности и обороны 5 сентября голосами 11 из 18 его членов.

С презентацией изменений перед комитетом выступила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Стоит отметить, что, помимо этого комитета, президентский законопроект о законодательном закреплении европейской и евроатлантической интеграции должны поддержать еще четыре: по вопросам бюджета, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по вопросам европейской интеграции, а также, самый главный, комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Только после этого он может быть выставлен на голосование в парламенте.

Ранее глава фракции БПП Артур Герасимов рассказал, когда за рассмотрение законопроекта возьмутся сами депутаты.

Напомним, что ранее мы публиковали и полный текст законопроекта Порошенко.