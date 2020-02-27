Подобный закон можно принять только в комплексе с новыми социальными проектами, говорят эксперты

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2684, вокруг которого поднялся шум, что подросткам с 14 лет могут разрешить делать аборты и проводить операции по смене пола без ведома родителей. Почему именно возник ажиотаж, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

В законопроекте ничего не сказано ни об абортах, ни о смене пола. Тем не менее, именно отсутствие такой информации и стало причиной домыслов.

"Не был конкретизирован перечень медицинских услуг, которые могут предоставляться несовершеннолетним без согласия родителей или их законных представителей, и не предусмотрено никаких ограничений относительно возможных сделок (правочинів)", — говорит в комментарии сайту "Сегодня" Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

Она добавляет, что законопроект не проработан до конца, к тому же, не были проведены предварительные обсуждения таких изменений, что и повлекло бурную реакцию общества.

Дарина Старовойтова, адвокат и руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и партнеры", в свою очередь, отмечает, что данный проект не определяет, о каких именно договорах и сделках (правочинах) может идти речь, что в дальнейшем усложнит исполнение закона.

"Ни про смену пола, ни про аборты прямо в законе речь не идет, но и не сказано, что данные операции являются исключением. На принятие закона в такой редакции, очевидно, шансов мало: он уже направлен на доработку", — говорит Старовойтова. В тренде Законопроект об "абортах и смене пола": эксперты объяснили, почему поднялся шум

Юрист отметила, что считает этот законопроект преждевременным, т.к. дети в стране не получают того уровня образования, воспитания и развития, который позволяет самостоятельно принимать решения, связанные со своим здоровьем. Такие законы могут быть приняты и реализованы только в комплексе с новыми социальными проектами.

Напомним, ранее эксперты объяснили, зачем нужен скандальный законопроект о "смене пола с 14 лет" .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аборты и смена пола с 14 лет: законопроект о подростках оброс фейками и наделал шума" .

Ранее сообщалось, что в Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка.

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